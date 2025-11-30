2025年12月のラッキーカラーは「モスグリーン」！ 定番配色でつくる「開運コーデ」4選
2025年12月は、1年の総まとめと2026年に向けた新たな土台づくりがテーマとなります。自分の可能性を信じて未知の世界へ踏み出すタイミングですが、急いで大きな決断をするのは禁物。自分の感情的な基盤を見直すことも大切です。
そんな12月のラッキーカラーは、モスグリーン（深みのある緑）。モスグリーンは、自然・大地・安定を象徴する色です。心に“余白”をつくるので冷静な判断をしやすくなり、コツコツ積み上げる力をサポートします。ご縁を深め、人間関係を安定させたいときにもおすすめ。無駄遣いを抑え、必要なところに賢く使う“守りの金運アップ”にも最適なカラーです。
今回はモスグリーンを取り入れたコーディネートをご紹介します。
モスグリーンにブラックとホワイトを組み合わせると、落ち着き・清潔感・知性がバランスよく共存する、洗練されたカラーコンビネーションが生まれます。黒と白のコントラストに、緑の深みが加わるので、知的でスマートに。白が全体をクリーンで明るくするので、清潔感もあります。黒の芯の強さをモスグリーンが柔らかく中和し、誠実で堅実な印象に。派手ではないのにおしゃれ上級者の雰囲気になる配色です。
この写真は、白のパンツに黒のロングコートを羽織り、ボリューム感たっぷりのモスグリーンのマフラーを巻いたコーディネート。モスグリーンのマフラーは、落ち着きと品の良さを首元に宿すアイテム。知的で自然体な魅力を引き出します。カジュアルな装いなので、自然体で親しみやすい雰囲気に。
モスグリーン×ホワイト×オレンジは、自然体の安心感の中に、明るさと活力がはじける好印象な配色。緑×白がクリーンで爽やかな雰囲気を、オレンジの陽気さが柔らかな距離感をつくり、若々しくフレッシュな印象になります。オレンジを加えることで少しひねりのある配色となり、おしゃれでこなれた雰囲気を演出。
この写真は、モスグリーンのキルトブルゾンと白のカーブパンツを組み合わせ、襟元からオレンジのカットソーをチラ見えさせたコーディネート。オレンジがアクセントになり、ナチュラルなのに華やかさもあり、明るく話しかけやすい雰囲気になります。
モスグリーン×ブラック×ブラウンは、深みと落ち着きのある“静かな強さ”を感じさせる配色です。森・夜空・大地を連想させるナチュラルなカラーコンビネーション。色のトーンが深く、落ち着いたムードを醸し出し、派手さはないけれどこなれ感のある配色です。信頼できる人、流行より質を選ぶタイプ、責任感があり落ち着いている、という印象を与えます。
この写真は、コクーンシルエットの黒トップスとモスグリーンのフェイクレザースカートに、ブラウンのハンドバッグを合わせたコーディネート。直線的なIラインシルエットとツヤと硬質感のあるフェイクレザー素材の相乗効果で、シャープさ・モード感が強調されます。黒トップスを合わせてクールに、ブラウンのバッグを合わせて深みを添えています。
モスグリーン×ブラック×ピンクは、落ち着きと強さの中に、女性らしさや遊び心が光るバランスのいい配色です。都会的で洗練されたモスグリーン×ブラックに、フェミニンなピンクを差し色にすると、知性と色気が共存する、ミステリアスで印象的なカラーコンビネーションになります。全体の落ち着きを崩さずに、女性らしさを差し込める組み合わせなので、大人の余裕が生まれます。
この写真は、ボートネックの黒トップスとモスグリーンのカーゴパンツに、パステルピンクのフェイクファーのショルダーバッグを合わせたコーディネート。このバッグを持つだけで、雰囲気が柔らかく明るくなります。冬ならではのファッションを楽しむトレンドに敏感でおしゃれな人になるので、特にデートや友人とのお出掛けで好印象を与えます。
モスグリーン×ホワイトは、自然の落ち着きと清潔感が調和したとても好印象な配色。モスグリーン×ブラックは、都会的で洗練されたムードがあり、静かな強さを感じさせる配色です。このような定番の配色に、ブラウン、オレンジ、ピンクなどを取り入れると、一気に華やかさが増し、着る人の個性を輝かせてくれるでしょう。ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
