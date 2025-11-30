『べらぼう』第47回 毒まんじゅうで死に追いやり…【ネタバレあり】
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第47回「饅頭（まんじゅう）こわい」が、12月7日に放送される。
【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
■第47回のあらすじ
定信（井上祐貴）や平蔵（中村隼人）たちの仇討ち計画は、治済（生田斗真）に気づかれる。治済は毒まんじゅうで大崎（映美くらら）を死に追いやり、定信や蔦重（横浜流星）たちも追いつめられる。一時的に店を閉めた蔦重（横浜流星）だったが、定信のもとを訪ね、将軍・家斉（城桧吏）を巻き込んだ驚きの策を提言する。仇討ち計画は再び動き出し、定信は、体調を崩していた、清水重好（落合モトキ）の元を訪ねる…。
