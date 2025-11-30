¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇII¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ã£Ã¡Û¼é²°ÈþÊæ¤¬£´¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤ê¤Ç£µ²óÌÜ¤Î£Ç¶Í¥¾¡¡Öº£Ç¯¤³¤½£Ñ£Ã¤ò¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£ÇII¡ÖÂè£±£²²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÍ¥¾¡Àï¤¬£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼é²°ÈþÊæ¡Ê£³£¶¡á²¬»³¡Ë¤¬£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ£±Ãå¡£º£Ç¯£µ²óÌÜ¡¢ÄÌ»»£´£°²óÌÜ¡¢£ÇII¤Ç¤Ï£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£±ÏÈ¤Ë¤Ï£Ó£ÇÇÆ¼Ô¡¦±óÆ£¥¨¥ß¤¬¿Î²¦Î©¤Á¡£ÀïÁ°¤«¤é±óÆ£¤Î£Ö¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡ÖÄ«¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ×¤á¤¿¡×¤È½÷»Ò¿ï°ì¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Ç¶¯ÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¤Ë»Å¾å¤²¡¢Ê¿¾ï¿´¤ÇÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¤ÆÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï±óÆ£¤Þ¤ÇÄÀ¤á¤Æ¾¡Éé¤¢¤ê¡£¡Ö£±£Í¤Ï¤â¤¦¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£ºÇ¶á¤ÏÍ¥¾¡¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È²ñ¿´¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£ÇII¤Ï£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£¤¿¤À¡¢£±£°²ó¤ÎÍ¥½Ð¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¬¤éÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¡£¡Öº£Ç¯¤³¤½¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë²¼´Ø¤Î£Çµ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Ï¥Á¥Þ¥¤òÄù¤áÄ¾¤¹¡£ºÇ¸å¤ÏÉ½¾´¼°¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×£Ö¤Î»³¸ý¹ä¤È¡Ö¥â¥ê¥â¥ê¥â¥ê¥ä¡Á¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£