¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¡Û£²¹æÄú¡¦»³¸ý¹ä¤¬º¹¤·£Ö¡¡£Ç£ÐÀÚÉä¤â¥²¥Ã¥È¡ÖËÜÅö¤Ë´î¤Ù¤ë¤Î¤Ï£Ç£Ð¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£²£¸²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£³£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ï£³£°Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³¸ý¹ä¡Ê£´£³¡á¹Åç¡Ë¤¬£²¥³¡¼¥¹¤«¤éÃÓÅÄ¹ÀÆó¤òº¹¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£º£Ç¯£²²óÌÜ¡¢ÄÌ»»£µ£·²óÌÜ¡¢£Ó£Ç¤Ç¤Ï£²£°£±£°Ç¯¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯£¸¤«·î¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÁ°Æü¤Î£²£µ°Ì¤«¤é£·°Ì¤ËÉâ¾å¡££²Ç¯¤Ö¤ê£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ë£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ìÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡µÍ¤á¤«¤±¤¿Âç´Ñ½°£±Ëü£±£¸£°£¹¿Í¤Î³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤Ë¡¢ÇîÂ¿¤Î¿åÌÌ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤âºÇ¹âÄ¬¡£¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¹½¤¨¤ëÃÓÅÄ¹ÀÆó¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³¸ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÏÈ¤ÇÄ©¤ó¤ÀÂç°ìÈÖ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´Ø¡Ê¹ÀºÈ¡Ë·¯¤Ë»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥¿¡¼¥ó¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡Ä¡£¤±¤óÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÃÓÅÄ¡Ê¹ÀÆó¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ì¤Ð¡Ä¡×¤ÈÌÊÌ©¤Ë£ÖÃ¥¼è¤Ø¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢ÞÕ¿È¤Îº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÃÓÅÄ¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«º¹¤µ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È²óÅ¾¤ò¾å¤²¤ëÄ´À°¤ò¤·¤Æ¡¢ÆÃ·±¤ÇÎ¾¥µ¥¤¥É¤è¤ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤Æ¤ë¤«¤â¤È¡Ä¡×¤ÈÄ´À°¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥Ï¥Þ¤ê¡¢£²£Í¤ÏÀè¥Þ¥¤¤ËÀ®¸ù¡£º¹¤·Ç÷¤ëÃÓÅÄ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢£Ö¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡£±£°Ç¯£³·î¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯°ÊÍè£±£µÇ¯£¸¤«·î¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Î£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë°ì¤Ä²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê£Ö¤ËËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼²¼¤«¤é¼«ÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸ÀÚÉä¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï£²£²Ç¯¤ÎÂçÂ¼¤Ï£Æ¡¢£²£³Ç¯¤Î½»Ç·¹¾¤ÏÅ¾Ê¤¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â½éÀï¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤ë·ë²Ì¤¬Â³¤¯¡£¡Ö²ù¤·¤µ¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£ó£ô½éÀï¤Ï£±¹æÄú¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´î¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Þ¤ÀÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¡¢¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ëà¿¿·õ¾¡Éé¡í¤Ç¡Ö£±²¯±ß¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÄ©¤à¡£