¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÉñ²Ú¤¬ÅÅ·âÅÐ¾ì¤·12¡¦8¸å³Ú±à¤Ç¤ÎÉüµ¢É½ÌÀ¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥²¥¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³ÌÇË¤ì¤è¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¸µ¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦Éñ²Ú¤¬¡¢£³£°Æü¤ÎÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»ÔÁí¹ç»º¶ÈÅ¸¼¨´ÛÂç²ñ¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Éñ²Ú¤Ï£¶·î¤Ë±¦¥Ò¥¸¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤Ä¹´ü·ç¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£·î£²£¹Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÉñ²ÚÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥¤¡¼¥Í¥¯¥µ¥¹¥ô¥£¡¼¡Ê£Å£Ø£Ö¡Ë¡×¤Î£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡¢·î»³ÏÂ¹á¡¢Íü°É¤¬¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾®ÇÈ¡õÍùÆî¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¤ÎÊÝ»ý¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£ÍâÆü¤ÎÉÍ¾¾Âç²ñ¤Ç¤Ï·î»³¡õÍü°É¤¬¾®ÇÈ¡õÍùÆî¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï·î»³¤ÈÍü°É¤¬´ñ½±¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±ÀèÀ©¹¶·â¤ËÀ®¸ù¡£¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÍùÆî¤Ë£Ð£é£î£ë♡£Ä£å£ö£é£ì¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿·î»³¤¬´Ý¤á¹þ¤ß¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤ï¤º¤«£µ£·ÉÃ¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÍùÆî¤«¤é¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡¡¤ªÁ°¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ÎÉé¤±Êý¤¸¤ãÄ©Àï¼õ¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤«¤±¤Æ£±£²·î£¸Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÄ©Àï¤ò¼õÂú¤µ¤ì²¿ÅÙ¤âÆ§¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉñ²Ú¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·£Å£Ø£Ö¤ÎÃç´Ö¤òµß½Ð¡£¾®ÇÈ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤È¡Ö°Â¿´¤·¤í¡ª¡¡»ä¤ÎÁê¼ê¤Ï¤ªÁ°¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ø¥¤¥È¤ÎÂç¾¡¢ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡¢¤½¤·¤Æ¾åÃ«¡Êº»Ìï¡Ë¡ª¡¡¤ªÁ°¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤éÉüµ¢Àï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤è¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ä¤ÎÉüµ¢Àï¡¢£±£²·î£¸Æü¤Ç¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç·èÄê¤À¡ª¡×¤ÈÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¥Ø¥¤¥È·³¤ò¥ê¥ó¥°¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£È£Á£Î£Á£Ë£Ï¡õ·î»³¡õÍü°É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ø¥¤¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£»ä¤Ï¤³¤Î£³¿Í¤Ê¤é°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ·ç¾ì¤·¤¿¡£¤Í¤¨Íü°É¡¢¡ØÉñ²Ú¤µ¤ó¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡©¡Ù¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¡££±ÈÖ¤Æ¤á¤¨¤é¤Î¤³¤È°¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ª¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼è¤ë¤ó¤ä¤í¡ª¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³ÌÇË¤ì¤è¡££±£²·î£¸Æü¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤è¡£ÀäÂÐ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤È¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÉñ²Ú¤Ï¡Ö£Å£Ø£Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ø¥¤¥È¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢£±£²·î£¸Æü¸å³Ú±à¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡£Å£Ø£Ö¡¡£é£ó¡¡£è£å£ò£å¡ª¡×¤ÈÁ´°÷¤ÇÀä¶«¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ìó£·¤«·î¤Ö¤ê¤Ë½÷Äë¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£