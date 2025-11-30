【中日】来季のコーチングスタッフを発表 飯山裕志１軍野手総合コーチが２軍監督に就任
中日は３０日、井上一樹監督の就任２年目となる来季のコーチングスタッフを発表した。飯山裕志１軍野手総合コーチが２軍監督に就任。落合英二２軍監督は２軍投手コーディネーターを務める。また、オリックスやソフトバンク、阪神でコーチを務めた藤井康雄氏が２軍打撃コーチ兼コーディネーターとして加わる。今季、２軍投手統括コーチを務めた小山伸一郎氏は来年２月中旬から９月３０日までＢＣリーグ・千葉へ投手コーチとして派遣される。ＯＢの荒木雅博氏が球団本部長補佐に就任することも発表された。
１、２軍のコーチングスタッフは以下の通り。カッコ内は背番号。
【１軍】
監督・井上一樹（９９）
ヘッドコーチ・嶋基宏（７７）
投手コーチ・山井大介（８３）
投手コーチ・浅尾拓也（８２）
捕手コーチ・大野奨太（７２）
打撃統括コーチ・松中信彦（８９）
打撃コーチ・小池正晃（７５）
内野守備走塁コーチ・堂上直倫（７１）
内野守備走塁コーチ・森越祐人（８１）
外野守備走塁コーチ・平田良介（７９）
巡回投手・育成コーチ・大塚晶文（７６）
【２軍】
監督・飯山裕志（７４）
投手コーチ・田島慎二（９８）
投手コーチ・高山郁夫（８０）
投手コーチ・小林正人（８６）
投手コーディネーター・落合英二（８８）
捕手コーチ・前田大輔（７８）
打撃コーチ兼コーディネーター・藤井康雄（９６）
打撃コーチ・福田永将（８４）
内野守備総合コーチ・渡邉博幸（８５）
外野守備総合コーチ・中村豊（８７）
野手・育成コーチ・谷哲也（９２）