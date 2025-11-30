中日は３０日、井上一樹監督の就任２年目となる来季のコーチングスタッフを発表した。飯山裕志１軍野手総合コーチが２軍監督に就任。落合英二２軍監督は２軍投手コーディネーターを務める。また、オリックスやソフトバンク、阪神でコーチを務めた藤井康雄氏が２軍打撃コーチ兼コーディネーターとして加わる。今季、２軍投手統括コーチを務めた小山伸一郎氏は来年２月中旬から９月３０日までＢＣリーグ・千葉へ投手コーチとして派遣される。ＯＢの荒木雅博氏が球団本部長補佐に就任することも発表された。

１、２軍のコーチングスタッフは以下の通り。カッコ内は背番号。

【１軍】

監督・井上一樹（９９）

ヘッドコーチ・嶋基宏（７７）

投手コーチ・山井大介（８３）

投手コーチ・浅尾拓也（８２）

捕手コーチ・大野奨太（７２）

打撃統括コーチ・松中信彦（８９）

打撃コーチ・小池正晃（７５）

内野守備走塁コーチ・堂上直倫（７１）

内野守備走塁コーチ・森越祐人（８１）

外野守備走塁コーチ・平田良介（７９）

巡回投手・育成コーチ・大塚晶文（７６）

【２軍】

監督・飯山裕志（７４）

投手コーチ・田島慎二（９８）

投手コーチ・高山郁夫（８０）

投手コーチ・小林正人（８６）

投手コーディネーター・落合英二（８８）

捕手コーチ・前田大輔（７８）

打撃コーチ兼コーディネーター・藤井康雄（９６）

打撃コーチ・福田永将（８４）

内野守備総合コーチ・渡邉博幸（８５）

外野守備総合コーチ・中村豊（８７）

野手・育成コーチ・谷哲也（９２）