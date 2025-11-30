ユニ女「1枚でもしっかり暖かい！」【ユニクロ】冬の「相棒トップス」

寒さが本格化すると、重ね着で着ぶくれしがち。1枚でも暖かく着られるトップスがあれば、この冬の相棒になってくれそうです。そこで今回紹介したいのは【ユニクロ】から登場している、ニットのような風合いで暖かそうなフリーストップス。シンプルで着まわしやすくカラバリも豊富なので、イロチ買いもアリかも。

首元を暖めながら上品見えが狙える

【ユニクロ】「ソフトニットフリースモックネックT」\1,990（税込）

「暖かくやわらかで心地よい」（公式サイトより）フリース素材のTシャツ。@panko0821さんによると「程よい高さのモックネックで首回りも締め付けなく」とのことで、首の詰まったトップスが苦手な人にもおすすめです。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのも魅力。全6色展開で、ワインカラーは大人の上品コーデにもマッチしそうです。

この冬ヘビロテしたくなりそうな優秀トップス

【ユニクロ】「ソフトニットフリースクルーネックT」\1,990（税込）

こちらはシンプルなクルーネックタイプで、着まわしやすそうです。@panko0821さんによると「1枚でも着られて薄いのにしっかり暖かい」とのことで、着ぶくれの心配もないかも。ほどよいゆとりのあるシルエットで抜け感を出しやすく、大人の余裕を感じるスタイルが楽しめそう。洗濯機洗いでき、お手入れも楽ちんです。

Writer：licca.M