水瀬いのりのアーティスト活動10周年を記念したライブツアー＜Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record＞のファイナル公演が11月29日・30日に神奈川・横浜アリーナで開催。公演の中で、自身の誕生日でありアーティストデビュー10周年当日となる12月2日（火）に、公式YouTubeチャンネルでスタジオライブをプレミア公開することが発表された。

初の試みとなるスタジオライブでは、長年ライブを支えてきた“いのりバンド”と共に、10周年にふさわしい楽曲を披露予定。また、スタジオライブのプレミア公開終了後には、ファンクラブ「いのりまち」にて生放送も行われる。

さらに、11月30日のツアーファイナル横浜アリーナ公演でのライブを12月24日（水）19:00からオンライン配信することも決定した。配信チケットは現在販売がスタートしており、ファンクラブ「いのりまち」でチケットを購入すると、同公演の生写真が特典として付いてくる。アーカイブ視聴は1月4日（日）23:59まで可能とのこと。

加えてファンクラブイベント＜いのりまち町民集会2026＞の開催も発表された。開催日は2026年3月14日（土）、会場は神奈川・横浜BUNTAI。昼夜2公演が予定されており、チケット申し込みは12月中旬からスタートする。

◼️『Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record』オンライン配信

神奈川・横浜アリーナ 11月30日(日)公演の模様をオンライン配信決定

配信日時：2025年12月24日(水) 19:00開演予定

アーカイブ配信： 配信終了後〜1月4日(日) 23:59

チケット代金：￥4,400(税込)

販売期間：11月30日(日) 19:00〜 1月4日(日)18:00 ※1月3日(土)21:00以降はクレカ決済のみ

配信メディア：PIA LIVE STREAM 他予定 ★オフィシャルファンクラブ「いのりまち」会員

https://www.inorimachi.com/

★一般

https://w.pia.jp/t/inoriminase-pls/

★海外

https://w.pia.jp/a/inoriminase25engpls10/

◼️＜いのりまち町民集会2026＞

2026年3月14日（土）神奈川・横浜BUNTAI

チケットは12月中旬よりファンクラブ「いのりまち」にて申し込み受付を開始予定

◼️＜Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record＞ セットリストプレイリスト公開中

配信URL：https://inoriminase.lnk.to/TravelRecord-setlist