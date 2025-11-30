堀未央奈、美脚＆デコルテ際立つドレス姿披露「透明感すごい」「スタイルの良さに驚き」の声
【モデルプレス＝2025/11/30】元乃木坂46の堀未央奈が11月29日、自身のInstagramを更新。美しい脚やデコルテが際立つドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「妖精みたい」素肌輝くドレス姿
堀は「2026カレンダー発売日！」と綴り、「こだわりがギュッと詰まった、パステル×フェアリー×ヘルシーな1冊となりました」と報告。写真家・上村透生氏による撮影カットを投稿した。美しいデコルテが際立つオフショルダーのドレス姿や、脚線美が映える白のミニドレススタイルを披露している。
この投稿には「美しすぎる」「透明感すごい」「カレンダーが楽しみ」「スタイルの良さに驚き」「妖精みたい」「来年が待ち遠しい」との声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
