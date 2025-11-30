香取慎吾、“紅白落選”に言及「目指してます」稲垣吾郎＆草剛と2025年振り返る
【モデルプレス＝2025/11/30】新しい地図の稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が30日、都内で開催された 「応援のチカラ プロジェクト」発表記者会に出席。2025年を振り返る場面があった。
【写真】元SMAP「別人級」と話題の原始人風ビジュ
イベント後の囲み取材で、SMAPの時代から応援してきたパラリンピックへの思いを聞かれた稲垣は「実際に現場に行ったり、選手たちの試合もですけど、練習風景とかを見させていただいたり、選手たちと実際に退団をさせていただいたり、いろんなお話しをさせていただくことで、もっともっとパラスポーツに対しての気持ちも高まりますし、応援したいなっていう気持ちも、どんどんどんどん強くなってきています」とコメント。また「応援される側はもちろんですけれども、応援する方も相手から力・勇気をもらえるという。応援は一方通行ではないというのが、本当にその通りだなと思いました」とも話していた。
草なぎは「コロナとかそういうものも乗り越えて、無観客だったり、その中でもめげずに頑張っている姿とか、本当にその一瞬一瞬が思い起こされるというか。それがつながって今に至って、また来年はミラノでということなので。その時その時、一生懸命に頑張っている姿に、いつも学ぶというか、感動を覚えるというか。何か少しでも、皆さんから僕も学びがあるといいなと思っているので、また一緒に頑張っていきたいですね」と笑顔。香取は「僕は冬季の平昌の大会、2018年に一人で足を運んだのが、すごく衝撃的で。そこからパラスポーツの魅力にのめり込んでいったんです」と回想。そして「今つよぽんも言いましたけど、東京大会はコロナ禍で無観客だったりしたんですが、平昌以降なかなか海外での大会に自分を連れて行ってくれる人がいなくて…。僕を誰かミラノに連れて行ってください。よろしくお願いします（笑）」とおねだりして会場を沸かせた。
3人で意見が割れた場合、誰の意見が優先されるのか問われた稲垣は「それぞれの意見っていうのは絶対にあった方がいいし、同じ意見じゃなくて、それが個性ですから。ずっとグループとしてやってきているので、それが当然なことだと思っているんですけれども、ぶつかり合ってネガティブな方にはいかないというか。時に意見を言い合って、ぶつかるというか話し合うことっていうのは絶対に大切なことだと思いますので。そうやってうまくお互いの性格もよく分かっているので、出るところは出て、引くところは引くというような感じで、3人やってきていると思うんですけれども。いかがでしょうか草なぎくん？」とコメント。草なぎは「吾郎さん、引くところは引いてるんですか（笑）。そうなんだと思って（笑）。そうなんですね（笑）…確かに、仰る通り。本当に2人とも全く僕と考えが違うので、やっぱり同じ人がいてもつまらないと思うんですよね。こんなに考えが違うんだ！っていうので、いつも僕は楽しみを見出しているというか。そこでまた自分の中に落とし込んで、新しい道を見つけるので、2人は僕の道標ですね。意見が違いすぎるので」と笑顔を見せた。
香取は「なかなか意見が違いすぎるんですけど、2人に譲って譲って、僕の中でまとめた僕の意見をスタッフに全て伝えてます（笑）」と語って、稲垣は「意見を聞いてもらっているような感じがして、最終的には香取君の意見ということなんですか？」と笑顔で尋ねて、香取は「そうですね（笑）。案外気づきません（笑）」と明かしていた。
2025年について、稲垣は「毎年1年が過ぎるのは早いなというのは、皆さんもお感じだと思うんですけれども、それはとても充実している証拠だなと思いますし、3人での活動もコンサートやファンミーティングもありましたし、個人的にもいろいろと、舞台の仕事だったりドラマとか、本当に充実した良い1年だったなと思います。あと1か月っていうのが本当に信じられないくらいのペースでやってきたんですけれども、とても良い1年だなと思いますね」と満足げ。今年の漢字を聞かれると「個人的には、一つの舞台を4か月間くらいずっとロングランで。『ハリー・ポッター』の舞台なんですけれども、稽古を入れて半年以上ずっとそのプロジェクトに関わってきたので。今年は舞台に立ったなという1年だったので…舞（笑）。舞う。そんな感じで。あとで反省したいと思います（笑）。来年もいい年にしたいなと思っております」と続けた。
草なぎは「今年も皆様に支えられて、お仕事することができて。ドラマやバラエティ、テレビにも呼んでいただいたり。舞台、映画、本当にいろんな場面で皆さんとお仕事できたかなと思ってまして。本当に良い年だったなと。すごく充実していて。いつも先のことは考えないんですけど、目の前にあることを一生懸命やったら、またいろんな出会いがあって、次の良い場所に連れて行っていただけるので。また来年もそういう気持ちでやっていきたいなと思っています」と返答。また漢字については「無我の無。今そういう舞台をやってまして。本当に今年は忙しくさせていただきまして。無心に余計なことを考えず、目の前にあるものに集中できたんじゃないかなということで、無我の無ということで、無にします」と明かした。
香取は「漢字一文字は飛ぶですね。相変わらず今年も飛躍した男だなと思っています。連続ドラマとか、ドラマもやらせてもらって、その主題歌まで歌って、歌番組にも出させてもらって。あと1か月ですけどね、紅白出場を目指してます！」と大胆宣言。今後発表されるのは特別枠だと知ると「落ちましたか？発表になったって。もう。落ちたか〜！いやあ〜びっくりした。もう発表してたんだ」と悔しがっていた。
この日は小川亜希選手（車いすカーリング）、飯野明子コーチ、上原大祐（元パラアイスホッケー選手）も出席し、司会は中村仁美が担当していた。（modelpress編集部）
