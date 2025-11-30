¿À¸Í¤¬µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡¡Íèµ¨¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤Ø¡Ä¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡Ö±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
J1Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¢Íèµ¨¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤Ø
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï11·î30Æü¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2023¡¢2024Ç¯¤ÈJ1¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»Ø´ø´±¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤ä²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2008Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¿À¸Í¤Ç³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ï¿À¸Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢2017Ç¯¤È2019Ç¯¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¤Î»ØÆ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¿À¸Í¤Î´ÆÆÄ¤ËºÆ½¢Ç¤¡£¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¡¢Íâ2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ1Í¥¾¡¤òÃ£À®¡£Â³¤¯2024Ç¯¤Ë¤â¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÂè37Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç18¾¡10Ê¬9ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¡£J1ÄÌ»»¤Ç¤Ï¿À¸Í¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ170»î¹ç¤Ë»Ø´ø¤·¡¢84¾¡39Ê¬47ÇÔ¤ÎÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤âÀ©¤·¡¢¹ñÆâ2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³èÌö¤ò±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤ÏÍèµ¨¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë3Ç¯È¾Á°¤Î½¢Ç¤»þ¤Ï¡¢¹ß³ÊÁè¤¤¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢ÍâÇ¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤¨¤Ë³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢»ä¤Ë´ÆÆÄ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³èÌö¤ò±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë