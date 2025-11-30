卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」は、11月30日に第1ステージ第1戦が中国・成都で行われ、グループ2に入った日本はオーストラリアとの初戦に臨み、ゲームカウント8－1で白星スタートを切った。

■シングルス起用の張本兄妹が勝利

第3回を迎えた混合団体W杯は、同種目が2028年ロサンゼルス五輪の正式種目に採用されたことを受け、各国が本気度を高める中での注目の大会となっている。

初戦で日本の流れを作ったのは混合ダブルス。2021年のアジア王者である戸上隼輔（井村屋グループ）と早田ひな（日本生命）が、フィン・ルー／ジャムワ・ウー組と対戦。早田の安定したつなぎとサービスから戸上の強打につなげる展開が目立ち、11－7、11－7、12－10とストレート勝ちを収めた。

続く女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）がリウ・ヤンズーとのエース対決に臨み、序盤は相手にリードを許すも第2ゲームを11－2、第3ゲームを11－1と圧倒してストレート勝利。兄の張本智和（トヨタ自動車）は男子シングルスでニコラス・ラムと対戦し、安定したプレーで主導権を握る。第2ゲームは奪われたものの、第3ゲームを11－4で制し、日本はゲームカウント8－1の快勝を収めた。

■充実の選手層で金奪取もうかがう

男女ともに世界ランキングで上位につける最強メンバーを揃えた日本は、初戦から各選手が躍動。この日は出番がなかったものの、第4マッチには伊藤美誠（スターツ）と早田による同学年ペア、第5マッチの男子シングルスには成長著しい松島輝空（木下グループ）が、戸上とともに登録されており、今後の接戦での起用が鍵となる可能性がある。

初戦でオーストラリアに快勝した日本は、12月1日にインド、2日にクロアチアとそれぞれ対戦予定。世界屈指の選手層を誇る中、大本命・中国に迫る存在として、金メダル獲得への期待も高まっている。

五輪の新種目として注目度が増す混合団体W杯。日本がその舞台で優勝争いを繰り広げることができるのか。今後の戦いに注目が集まる。