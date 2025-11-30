相撲の第74回全日本選手権は30日、東京・両国国技館で行われ、鮫島輝（日大1年）が決勝で大森康弘（金沢学院大4年）を力強く寄り倒し、初制覇でアマチュア横綱に輝いた。野見典展（1965〜1967年）以来58年ぶり史上2人目の3連覇が懸かった池田俊（24＝ソディック）は欠場した。

鮫島が快挙を成し遂げた。昨年の国民スポーツ大会を制した大森との決勝。「自信を持って自分の相撲を取れた。試合前も木崎先生に“思い切りやってこい”って言われたので、その言葉通り自分の相撲を思い切り出そうと思ってやった」と立ち合いから攻め込み、もろ差しになって力強く寄り倒した。

大学1年での優勝は高校3年から2連覇した日大の久嶋啓太（当時日大、のちに大相撲の元幕内久島海＝故人）、花田秀虎（当時日体大）に続く5年ぶり3人目。勝利の後は涙が止まらず、「小学生の頃から、この大会をずっと見てきて、いつか自分が優勝したいなと思っていた。まさか優勝できるとは思っていなかったので、本当にうれしい」と笑みをこぼした。

同級生には東日本新人戦で優勝した西出大毅（日大1年）ら実力者がそろう。「稽古相手も素晴らしい人ばかりなので、恵まれた環境」。今後に向けては「今日は今日なので、明日からまた次の大会に向けて稽古して、まずは団体で優勝して、個人もいけるところまでいきたい」と気を引き締めた。