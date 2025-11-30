¹á¹Á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¡¢»à¼Ô£±£´£¶¿Í¤Ë¡ÄÅö¶É¤¬À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÀÁ´ê½ñ¤Î»¿Æ±Êç¤Ã¤¿ÃËÀ¹´Â«
¡¡¡Ú¹á¹Á¡á±óÆ£¿®ÍÕ¡Û¹á¹ÁËÌÉô¤ÎÂçÔ¾¶è¤Çµ¯¤¤¿¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¤Ç¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤Ï£³£°Æü¡¢Æ±Æü¸á¸å¤Þ¤Ç¤Ë£±£´£¶¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÈ÷¤ÎÈ¯³Ð¤¬Áê¼¡¤®¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤ÏÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¹þ¤àÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÐºÒ¤Ç¤Ï£³£²³¬·ú¤Æ¸ø±Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó£·Åï¤¬¾Æ¤±¤¿¡£¹á¹ÁÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸á¸å¤Þ¤Ç¤Ë£´Åï¤ÇÁÜº÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌó£´£°¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹á¹Á»æ¡¦ÌÀÊó¤Ï£³£°Æü¡¢²ÐºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÍ×µá¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÀÁ´ê½ñ¤Î»¿Æ±¤òÊç¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬£²£¹Æü¡¢ÀðÆ°¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹á¹Á·Ù»¡¹ñ²È°ÂÁ´Éô¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈÎ©Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤äÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ä¸½¾ì¶á¤¯¤Ç»¿Æ±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¼£°ÂÅö¶É¤Î½ÐÀèµ¡´Ø¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ý¸ø½ð¡×¤Ï£²£¹Æü¡¢¡ÖºÒ³²¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹á¹Á¤Îº®Íð¤ò´ë¤Æ¤ë¼Ô¡×¤Ï¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¤Ë´ð¤Å¤¸·½Å¤Ë½èÈ³¤µ¤ì¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Î¹´Â«¤ÏÀ¯ÉÜÈãÈ½¤Î³ÈÂç¤òÉõ¤¸¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï£³£°Æü¡¢ÃËÀ¤Î¹´Â«¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢Æ±¼ñ»Ý¤ÎÀÁ´ê½ñ¤Î»¿Æ±¤òÊç¤ëÊÌ¤Î¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡£Æ±Æü¸á¸å»þÅÀ¤Ç½ðÌ¾¤Ï£´£°£°£°·ï¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÃËÉÅö¶É¤Ï²Ð¸µ¤ÎÅï¤ÎÄãÁØ³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢½¤Á¶¹©»ö¶È¼Ô¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Ë±ä¾Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬Èï³²³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤ß¤ë¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼¼Æâ¤¬¾Æ¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯£··î¤Î½¤Á¶¹©»ö³«»Ï°Ê¹ß¡¢Åö¶É¤Ï»ö¶È¼Ô¤Ë´í¸±¤Êºî¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë²þÁ±ÄÌÃÎ¤ò£¶²ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºî¶È°÷¤ÎµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¤Á¶¹©»ö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£±¸Í¤¢¤¿¤ê£±£µËü¡Á£±£¸Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£³£°£°Ëü¡Á£³£¶£°Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤ëÈñÍÑÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢±ø¿¦µ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎÉÔËþ¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£