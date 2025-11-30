『制コレ24』のメンバーで、『KrushGIRLS』『東京オートサロン2026イメージガールA-class』にも選ばれるなど、幅広いジャンルで活躍中の百田汐里の最新デジタル写真集『無垢な彼女』が11月26日（水）に発売された。

本作は、グラビアテーマの“無垢”に沿って衣装は全て白で統一。透き通った色白美肌と美しいボディラインが際立った1冊に仕上がっている。さらに、“6つのエピソード”ごとに魅せるグラビアを用意。キュートで愛らしいベビーフェイスな彼女が、シーン別にさまざまな表情やしぐさを見せている。

百田汐里 プロフィール

ももた・しおり

2007年8月19日生まれ。大阪府出身。血液型＝AB型。2024年に引き続き、2025年も『KrushGIRLS』の一員としてリングガールを務める。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバーとしてグラビア活動開始。『東京オートサロン2026イメージガールA-class』に選ばれる。

X：@shiori819

Instagram：@shiori_08.19

Tik Tok：@shiorinrin819

書誌情報

百田汐里デジタル写真集『無垢な彼女』

撮影：カノウリョウマ

定価：2,200円(税込)

発行：ワニブックス

