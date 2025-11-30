¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×Àï»à¤·¤¿ÂçÇìÉã¤Î½¾·³¼êÄ¢¤ËäÆ¤ë¶¯¤¤Íßµá¡£»þ¤ò·Ð¤ì¤Ð¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤¬¡©¡¿²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦©
¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¡ÊÁÒ°ì¤Ò¤ä¡§Ãø¡¢¸¶¹À¡§¸¶ºî¡¢¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡§´ë²è¶¨ÎÏ/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¿®½£¤ÇÊë¤é¤¹µ×´îÍº»Ê¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡¢»à¼Ô¤ÎÆüµ¡£¤½¤ì¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤ËÀï»à¤·¤¿Íº»Ê¤ÎÂçÇìÉã¡¦µ×´îÄç»Ô¤Î°äÉÊ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¤ÎÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢ÊèÀÐ¤ÎÂ»²õ¡¢ÁÄÉã¤Î¼ºí©¤Ê¤ÉÍº»Ê¤Î¼þÊÕ¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¡¢Íº»Ê¤ÏºÊ¤ÎÍ¼Î¤»Ò¤È¤È¤â¤ËÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ÎÀìÌç²È¡¦ËÌÅÍÁí°ìÏº¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï²ø°Û¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ö·ï¤«¡½¡½¡£¡Ö»à¼Ô¤ÎÆüµ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀïØË¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
