「えええええ!!ベリショ！」あいみょん、“ばっさりカット”の新ヘアにファン衝撃「えぐい」「めっちゃ良い!!!」 イメチェン姿でデビュー9周年を報告
シンガー・ソングライターあいみょん（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。ばっさりカットしたニューヘアを公開した。
【写真】「えええええ!!ベリショ！」“ばっさりカット”の新ヘアを披露したあいみょん
メジャーデビュー9周年を迎えたあいみょんは「みんなお祝いしてくれてありがとう！ 楽しく続けられていることに感謝です」とファンに向けメッセージ。続けて「髪切った！ 気合いで見慣れてぇ」と、これまでのロングヘアからショートヘアにばっさりカットした新ヘアを披露した。
心機一転、新たなビジュアルで「しゃー、10年目とつにゅー！これからもよろしくー!!」と元気に意気込みをつづっている。
この姿にファンからは、「えええええ!!ベリショ！」「うええええええええーー!!?!? ショートぉぉおおお!! 良い！めっちゃ良い!!!」「えぐいえぐいえぐい」「最高に似合ってるーーー!!!」など、驚きの声が多く寄せられている。
