三つ折りキーボードが25%オフで販売中。iPad miniとの相性が良さそう
もしかして…これが正解なのか？
絶妙なサイズ感の小型タブレットで人気のiPad mini。画面はちょっと小さいけど、頑張ればタイピング作業も全然イケちゃうのが正直なところ。
筆者は長いことサードパーティ製でiPad miniとの相性が良さそうな折りたたみキーボードを探してたのですが、Amazonブラックフライデーセールで税込5,234円で販売されている良さげなモノを見つけました。
タッチパッドも搭載。コンパクトなサイズ感が魅力的
Omikamoというブランドが販売しているのは、三つ折り式キーボード。JIS配列でマルチペアリング対応、そして10.1cm×5.9cmの縦長タッチパッドを搭載しています。キーボードはフル充電で90時間使用することができ、USB-Cで充電できます。
これ、とてもイイなと思ったのが、キーボードを折りたたむと高さが182mmと非常にコンパクトなサイズになるということ。iPad mini（第6世代/A17 Proモデル）の高さは195.4mmなので、それを下回る大きさのキーボードってところが重要かと。
タッチパッドが搭載されているため、外出時はマウスを別に持ち歩く必要がないですし、このサイズ感ならiPad miniとの相性もかなり良さそう。
実際これでどこまで作業効率がアップするのか、ぜひ試してみたいところです。
【最新型】Omikamo キーボード
5,234円
