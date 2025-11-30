Image: Amazon

もしかして…これが正解なのか？

絶妙なサイズ感の小型タブレットで人気のiPad mini。画面はちょっと小さいけど、頑張ればタイピング作業も全然イケちゃうのが正直なところ。

筆者は長いことサードパーティ製でiPad miniとの相性が良さそうな折りたたみキーボードを探してたのですが、Amazonブラックフライデーセールで税込5,234円で販売されている良さげなモノを見つけました。

タッチパッドも搭載。コンパクトなサイズ感が魅力的

Omikamoというブランドが販売しているのは、三つ折り式キーボード。JIS配列でマルチペアリング対応、そして10.1cm×5.9cmの縦長タッチパッドを搭載しています。キーボードはフル充電で90時間使用することができ、USB-Cで充電できます。

これ、とてもイイなと思ったのが、キーボードを折りたたむと高さが182mmと非常にコンパクトなサイズになるということ。iPad mini（第6世代/A17 Proモデル）の高さは195.4mmなので、それを下回る大きさのキーボードってところが重要かと。

タッチパッドが搭載されているため、外出時はマウスを別に持ち歩く必要がないですし、このサイズ感ならiPad miniとの相性もかなり良さそう。

実際これでどこまで作業効率がアップするのか、ぜひ試してみたいところです。

