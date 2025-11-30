歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんが生後2か月を迎えたことを絵日記で報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「生後2か月になりました！」 手書き絵日記と共に成長の喜びを報告





投稿には絵日記で、スイカとキウイをモチーフにした緑と赤の衣装を身につけた双子の赤ちゃんの姿が写っています。背景には黄色のポップなデザインで「11/30」「生後2か月になりました！」という文字とともに、手書きの祝福メッセージが散りばめられています。赤ちゃんたちは好奇心いっぱいの表情で、前に体を伸ばして手を伸ばす元気な姿を見せています。







また別の絵日記では、「親になるってこんなきもち」というタイトルの四コマ漫画のような構図で、子育ての日常を切り取ったイラストも共有されています。









妊娠中から行きたかったマッサージや夫婦で焼肉店での様子を描いています。

しかし、焼肉を楽しんだ後は「双子に会いたい 心配早く帰ろう」と気になって猛ダッシュで帰宅したことを描いています。中川さんは、「感覚丸ごと変わったんだなぁ」と、以前との感覚の違いを伝えています。







中川さんは出産後の生活を積極的にSNSで発信しており、今回の投稿からも双子の赤ちゃんの成長を喜ぶ様子がうかがえます。



【担当：芸能情報ステーション】