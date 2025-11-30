不安になっている犬を「安心させる」5つの方法

1.優しいマッサージで落ち着かせる

犬が不安で震えているときは、やさしい手で撫でてあげましょう。特に、耳の付け根や肩のあたりを、ゆっくり、同じリズムで撫でると効果があります。これは、犬の体を休ませるためのスイッチを入れ、心を落ち着かせるのにおすすめです。

飼い主が落ち着いた気持ちで触れることで、犬は「この人は大丈夫」と感じ、安心感を得られます。不安で興奮していても、焦らずやさしいタッチで安心させてあげることが大切です。

2.安心できる静かな場所を作る

犬が不安を感じる音や光をシャットアウトして、安全な隠れ場所を用意してあげましょう。雷や花火の音が苦手なら、窓のカーテンをしっかり閉めて、音や光が入らないようにしてください。

クレートやケージに布をかけて暗くすると、犬は穴ぐらのような安心できる場所だと感じます。この隠れ場所には、飼い主の匂いがついたタオルなどを入れておくと、より安心感を得られます。

不安なときにいつでも逃げ込める場所があることが、犬の心の支えになってくれるでしょう。

3.集中できる遊びで気をそらす

不安でソワソワしているときは、夢中になれる遊びで、犬の気持ちを不安からそらしてあげましょう。

一番良いのは、鼻を使う遊び（ノーズワーク）です。おやつを隠して探させる遊びは、犬が得意なことに集中できるため、不安を忘れさせてくれます。また、噛むのに時間がかかるおもちゃ（コングなど、中にフードを詰めたもの）を与えるのも効果的です。

不安な気持ちを楽しい活動に切り替えることで、「ここは安全で楽しい場所だ」と教えてあげましょう。

4.落ち着く音を小さく流す

犬の耳はとても良いので、外の大きな音や嫌な音が不安の原因になることがあります。これを和らげるために、犬がリラックスできる音楽や、自然の音（波の音など）を小さな音量で流してあげましょう。

適度に音を出しておくことで、急な大きな音が聞こえにくくなり、不安を感じにくくなります。ただし、音量が大きすぎると逆効果なので注意が必要です。

いつも穏やかな音が流れている環境は、「ここは静かで平和だ」という安心感を犬に与えます。

5.飼い主が冷静にふるまう

犬が不安そうにしていても、飼い主が「大丈夫？」と心配しすぎたり、大げさに声をかけたりしないことが一番大切です。犬は飼い主の態度を見て、「今、大変なことになっているのかな」と感じてしまうからです。

犬が震えていても、飼い主はいつも通り、落ち着いた態度でいることで、「何も心配いらないよ」というメッセージを無言で伝えます。

飼い主が動揺しないことが、犬にとって最大の安心材料となり、不安を乗り越えるための強い味方になります。

犬の心が落ち着かなくなってしまう主な理由

犬の心が落ち着かなくなってしまう背景には、さまざまな不安の種があります。まず、大きな理由のひとつが、「飼い主との分離」、つまり大好きな群れ（家族）から離されることへの恐怖です。

特に、留守番の時間が長すぎたり、子犬の頃から一人に慣らされていなかったりすると、この不安は「もう二度と飼い主は帰ってこない」というパニック状態にまで発展することがあります。

次に、「過去の嫌な経験（トラウマ）」も大きな原因です。例えば、留守番中に雷や工事などの大きな音で怖い思いをすると、その場所や状況全体に不安を感じるようになります。

また、「生活の変化（引っ越し、家族が増える・減る、飼い主の仕事時間の変化など）」も、環境が予測できなくなるため、犬にとって大きなストレスとなり、心が落ち着かなくなる理由となることがあるでしょう。

愛犬に不安を感じさせないための対策

愛犬に不安を感じさせないようにするには、「留守番を特別だと思わせない」ことが大切です。まず、飼い主が外出する前のいつもの行動（鍵を持つ、上着を着るなど）をしても、あえて出かけない練習を繰り返し、犬に「出かける合図」を覚えさせないようにしましょう。

外出前や帰宅した直後には、犬に構いすぎないようにして、興奮させないことも重要です。留守番中には、楽しい知育おもちゃを置いていき、「一人でいるときは良いことがある」と覚えさせます。

また、飼い主が家にいるときでも、ハウスで静かに休む時間を作り、飼い主にベッタリしすぎないように慣れさせることで、犬の自立心を育て、不安を感じにくくする土台を作ることができます。

まとめ

犬の不安を和らげて安心させるには、不安のサインを見逃さず、その原因を知ることが一番大切です。

飼い主がいつも冷静でやさしい態度で接し、静かな環境やタッチなどの具体的な方法で安心感を与えましょう。また、日頃から自立心を育てる練習を行うことが、愛犬の心を強くします。

飼い主のちょっとした気遣いと、専門家への相談も合わせることで、愛犬は家族のそばで安心を得て、穏やかに暮らせるようになるでしょう。