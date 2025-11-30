メイク直しやスキンケアで活躍！Ray㋲が沼にハマった「偏愛アイテム」を調査♡

感度の高いRay㋲たちを虜にするアイテムを調査すると、毎日使いたい美容ケアの名品がザクザク...！今回は、中村里帆、村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来の「偏愛アイテム」をご紹介します。モデルのリピ買いグッズをチェックして、ご自愛時間を充実させてみては...？♡

Ray model clip vol81 リピ買いしちゃう偏愛アイテム “いいもの”を知る感度の高いRay㋲たちを虜にするアイテムって！？コスメやおやつ、ファッション小 物などなど。みんなのツボにハマった個人的名品を教えてもらいました。

Check! 中村里帆 ＃撮影前夜はBIOHEAL BOHの高級マスクプロバイオダーム コラーゲン リモデリング セラム ゲル 「プロバイオダーム コラーゲン リモデリング セラム ゲル マスクは、1枚800円くらいする贅沢マスク。一度使っただけでも、毛穴の引き締まりと肌の芯からうるおいを感じて、即箱買いするほど感動しました」

Check! 村瀬紗英 ＃Eleganceのラプードル＃ミニバッグにも入るサイズ感もうれしい 「カバンに必ず入っているEleganceのラプードル！メイク直しに必須で、サラサラしたプレストパウダーがテカリやヨレをカバーしてくれます」

Check! 三浦理奈 ＃ACSEINEの化粧水＃肌荒れがなおったリピ買い品 「私のリピ買いアイテムはACSEINEの化粧水。値段は約6,500円ですが量が多いのでケチらず使える！ 肌荒れしてるときにこれでおさまったのでリピしました♡」

Check! 本田紗来 ＃Vaselineのボディクリーム＃メディケイティッドセンシティブケアボディローション 「Vaselineのメディケイティッドセンシティブケアボディローションは、もう6本ほどリピしてます！ お風呂上がりに塗ると、翌日もずっと肌がもちもちに」

