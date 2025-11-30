2025年12月の12星座占いです。仕事、人間関係、恋愛はどうなるのでしょうか。占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が占います。

写真拡大

2025年12月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。

【2025年12月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）

ストップサイン
先を悩むより、今を楽しんで！

【2025年12月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）

ベクトルは自分へ
落とし込みがテーマ

【2025年12月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）

八方美人＆世渡り上手で
有終の美を飾りましょう

【2025年12月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）

節制のサイン
腹八分目主義で

【2025年12月の運勢】しし座（7月23日〜8月22日生まれ）

ご褒美タイム
楽しいことでいっぱいにして

【2025年12月の運勢】おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）

オンタイムはテキパキ、
オフタイムはじっくりで

【2025年12月の運勢】てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）

軽やかに
ご縁とチャンスをつないでいく

【2025年12月の運勢】さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）

追い上げムード
完成度高く！

【2025年12月の運勢】いて座（11月23日〜12月21日生まれ）

先取り＆前倒し
スピード勝負で

【2025年12月の運勢】やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）

不言実行
秘密主義で

【2025年12月の運勢】みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）

夢がかなタイミング
パターンを崩して

【2025年12月の運勢】うお座（2月19日〜3月20日生まれ）

もうひと踏ん張り
限界から一歩前へ

占い師＆イラストレータープロフィール

占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。

イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)