犬につけない方がいい『名前』５選

犬を迎える際、これから長い間、何度も呼ぶことになる愛犬の『名前』はとても重要です。犬が聞き取りづらい名前や判別しにくい名前をつけてしまうと、関係を築きにくくなる原因になる恐れもあります。

ここでは、犬につけない方がいい『名前』とその理由をみていきましょう。

1.文字数が長すぎる名前

犬は長すぎる言葉を「1つの言葉」として理解することが難しいと言われています。反対に、簡潔で短い言葉はスッと耳に入りやすく、「1つのコマンド」として理解しやすいそうです。

したがって、5文字以上の長すぎる名前をつけると、犬によっては聞き取りづらさを感じ、「何を指示されているのだろう」「どんな意味なのだろう」と戸惑ってしまう恐れがあります。

2.コマンドと似ている名前

「待て」「おすわり」などの日常的に使うコマンドと音が似ていたり、言葉が似ていたりする名前は避けるべきでしょう。なぜならば、名前とコマンドを混同しやすいからです。

例えば、「待て」の母音は「あ・え」です。文字数と母音の音が全く同じ名前は、言葉によってはコマンドと混同しやすくなるので、母音を意識してコマンドと迷わないような名前をつけてあげましょう。

3.家族の名前に似ている名前

よく子どもの名前と似た名前を愛犬につけているご家庭もありますが、家族の名前に似ている名前はなるべく避けるのが無難です。

子どもを呼んだときに愛犬が「僕が呼ばれた」と間違えて振り向いてしまったり、反対に愛犬の名前を呼んだのに「家族が呼ばれているから自分じゃない」と反応しなくなったりと、的確に指示が通りにくくなる恐れがあります。

4.犬が聞き取りにくい音ばかりを入れた名前

犬は、以下のような『音』が聴き取りづらいと言われています。

「い」「え」の母音 「す」「ふ」などの息を吐くような音

そのため、名前には上記の音をなるべく入れないように工夫したり、少ない文字数にとどめるなど、名付けを工夫すると愛犬が聴き取りやすいでしょう。

5.ネガティブな意味を持つ言葉

ネガティブな意味を持つ言葉を愛犬の名前につけることは避けるべきでしょう。暴言につながるような言葉はもちろん、「悪魔」「ポイズン」など一般的に良い意味で使われない言葉も避けてあげてください。

犬の名前は、病院などで呼ばれることも多く、その際ネガティブな意味の名前を呼ばれてしまうと、やはり周囲は戸惑ってしまいますし、不快に感じる人もいるでしょう。

何より、言葉の意味を理解していなくとも、そうしたネガティブな意味の言葉を名づけられる犬自身がかわいそうです。

愛犬の名前に適した覚えやすいおすすめの言葉は？

愛犬に名前をつける際は、愛犬自身が聞き取りやすく、覚えやすい名前をつけてあげることで、早めに「自分が呼ばれている」と認識しやすくなります。

3～4文字以内の短い言葉 母音が「あ」「お」「う」の言葉 濁音のつかないクリアな聞こえ方の言葉

愛情を込めてつける名前であれば、どんな名前も犬にとってはプレゼントです。しかし、より早く愛犬と絆を深めるためにも、飼い主に「呼んでもらえた！」と少しでも早く実感できるような名前をつけてあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。何度も名前を呼ぶうちに、どのような名前でも「自分が呼ばれているのかな？」と犬たちも認識できるでしょう。しかし、少しでも早く自分の名前を認識してもらうためにも、犬たちが聴き取りやすい名前をつけることをおすすめします。