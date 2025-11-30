「母校にはよく帰ってて笑」岩田絵里奈、中高生時代のあどけない姿に反響！ 先輩アナとの“初会話”も明かす
日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈さんは11月27日、自身のInstagramを更新。中高生時代のあどけない姿を披露しました。
【写真】岩田絵里奈、中高生時代のあどけない姿を披露！
中高生時代のあどけない制服姿！岩田さんは「先日、母校の渋谷教育学園の100周年記念式典の司会を担当しました」とつづり、3枚の写真を投稿。2枚目は、まだあどけない表情の岩田さんの学生時代の写真、3枚目はすっかり大人の表情が魅力的な岩田さんと先生たちとのスリーショットです。「久しぶりに先生たちにお会いできてと言いたいところなのですが、よく帰っていまして笑、でもいつも温かく迎え入れてくれて、後輩たちも元気で可愛くて思い出に残る時間になりました」と、実は母校である渋谷教育学園渋谷中学高等学校にはたびたび“帰っている”ことを明かしました。
さらに、「ちなみに私は渋渋卒なのですが、先輩の水卜さんは渋幕卒。水卜さんにはじめてお会いした際の会話はそれでした」と、先輩で系列校の渋谷教育学園幕張中学高等学校出身の水卜麻美アナウンサーとの初めての会話も披露しました。この投稿には11月30日時点で1万6000件を超える「いいね！」が寄せられています。
「中2からのお友達」ツーショットも岩田さんとモデルでタレントの谷まりあさんとは「中2からのお友達」として知られていて、岩田さんのInstagramでもたびたび仲の良いツーショットが投稿されています。ほかにも、入社同期でTBSアナウンサーの宇賀神メグさんや元TBSで現在はフリーアナウンサーの山本里菜さんとのツーショットなど、岩田さんの交友関係の広さがうかがえる投稿はファンからも好評です。(文:福島 ゆき)
