【2025年12月の運勢】やぎ座（山羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。

・全体運
強い意志と実行力で、多くの事を成し遂げられそう。ただ、勢いがあるときだけに、言葉が少し過剰なようです。あなたはただの世間話、近況報告のつもりでも、聞き手のコンプレックスを刺激したり、裏読みされたりしやすいみたい。せっかくの計画にケチをつけられて、意欲まで削がれてしまうかも。そこで、示すのは行動だけと心に決めて。やったこと＝自己証明とすれば、嫉妬ではなく尊敬が集まるでしょう。
また、SNSなどでの露出、パーティーなどでの立ち振る舞いも、計算の上で。今までは無防備に見せていた部分も、あいまいにボカす、あたりさわりなくやり過ごすことが厄除けになります。仕事など、大事なことも水面下で進めると、スムーズ。
・社交運
人恋しさと人疲れがミックスになっています。誰かと一緒にいたいけれど、合わせるのがつらいのです。できるだけ、ピンポイントで接点を作っていくのがいいみたい。約束をしても、ちょっと物足りないくらいで切り上げて。大勢の集まりもさらっと流して、個別に別に話す機会を作るイメージでいきましょう。冬休みは、開運ツアーが楽しそう。1年のお礼参りをしに、ご縁のあった神社などに足を運ぶと、スッキリしそう。
・恋愛運
恋は、自由度高めに。同じ部屋にいるけれど、違うことで楽しむ、一緒にどこかに行くけれど、別行動をするなど、個人の部分を大事にできる関係が長続きします。デートは、友達を交えて。Ｗデートも楽しめそう。
ラッキーポイント……シルバー、フェイクレザー、巾着袋、銭湯や温泉
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
