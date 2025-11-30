【2025年12月の運勢】みずがめ座（水瓶座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
パターンを崩して
・全体運
重大な気付きを得られそう。それは、現状維持のままでは、なりたい自分にはなれないという発見です。今ある安定や習慣をキープしたままでは、勢いが足らないのです。考えてみれば当然な話なのですが、時と流れが一致しないと思い至らないのが、運命の面白さです。12月は何を手放すと、何を得るのか、アタリをつけながらやっていきましょう。例えば、社交の時間を勉強に当てれば、自己実現が早く訪れるなど、感覚的に分かってくるはず。
また、チャンスに応募していくことも大事。夢に近づくコンテストやオーディションも視野に入れていきましょう。共同事業、週末起業も有望です。冬休みは、趣味に走って。歴史やドラマの舞台、聖地巡りが充実。
・社交運
利害の一致で、手を組めそう。一生ずっと並走する感じではなくても、まず、数カ月、数年、お試しで一緒にやっていけそうな相手が見つかるでしょう。互いの強みを生かしあい、1人ではできないことを実現させていきましょう。旧友との再会も、転機を運んできそう。頼まれ事に手を貸したり、一緒にボランティア活動をしてみたりすると、可能性が広がるはず。オフィスでは、年齢や立場を超えて。あなたから近づくと、仲良くなれそう。
・恋愛運
恋は、忙しさに押し出されそう。「それどころじゃない」という気持ちが強いかも。でも、それだけに、気まぐれなアプローチが歓迎されます。「来ちゃった」的な仕掛け、「いきなりだけど、今日は？」的な誘いで大進展！
ラッキーポイント……カーキ、カウンター席、友達の紹介、映画館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
