【2025年12月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
12月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
限界から一歩前へ
・全体運
頑張り過ぎて、息切れしそう。「イケる」「やれる」はずが、予想よりも手強く、時間も手間もかかるのです。みんなの前では、「大丈夫」「任せて」と強気でいられますが、舞台裏は大混乱、弱気になって泣けてきちゃうほど。でも、こころは、頑張り所です。もう無理、もう限界から、最後の力を振り絞っていきましょう。頑張りが形になって、素晴らしい成果を収められるはず。しかも、苦労は上手に隠せて、「天才」「さすが」とホメられることに。
オフは、癒しを大量投入して。ふわふわ、もふもふ、キラキラ補給で、意欲がチャージされるでしょう。また、人の手によるマッサージもオススメ。1年の疲れを取って、元気いっぱいの冬休みを迎えましょう。
・社交運
丸投げモード。残念なことに、あなたが「よろしく」される側です。みんなの信頼と期待に応えるべく、思い付くことはどんどんやっていきましょう。ただ、いろいろ考え過ぎて謎の思考回路になりやすいため、「これは外せないだろう」とか、「これもあったほうがいいよね」は、世間のニーズに合っていない可能性も高め。信頼できる友達や同僚に「これでいいかな？」と相談すると、迷走、暴走を防げるでしょう。帰省は、質より量の手土産で。
・恋愛運
恋は、安定モード。互いを最上のパートナーと思えそう。よいタイミングですから、関係を次の段階へ進めていきましょう。これからについて話してみるのが、よいきっかけに。デートは、落ち着いた大人のプランで。
ラッキーポイント……ブラック、ジャケット、和食、窓際の席
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
