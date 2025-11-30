【2025年12月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
ご縁とチャンスをつないでいく
・全体運
種蒔きモード。さらっと、希望を伝えていきましょう。「こういうことがしてみたい」「こんな風にやっていきたい」と。すると、それが聞き手の心の中で芽吹いて、楽しい流れが生まれます。新しいプロジェクトや仕事として動きだしたり、気の合う仲間が集まるコミュニティーとして育ったりするはず。気になるイベントに参加してみるのも、よい考え。よいつながりが生まれて、可能性が大きく育つことに。
オフは、フットワーク軽く過ごせそう。気になる場所に出かけたり、会いたい人に会いに行ったり、今年の「やってみたかったこと」がクリアになっていくでしょう。冬休みは、おうち時間を増やしてみて。よい骨休めになって、リフレッシュできます。
・社交運
広く浅く、さらっとした付き合いを楽しみましょう。何か事情を抱えた人もあなたの前に現れそうですが、それほど深入りしなくてもよさそう。その場話を聞き力になっても、翌日以降は上手に距離を取りましょう。仏心を出すと、簡単に巻き込まれてしまいます。当人が解決すべき問題もあるので、ノータッチは互いのためと考えて。少人数の集まりに幸福が宿ります。自然に集まれるメンバーでの忘年会も、しみじみとよい時間に。
・恋愛運
恋と好奇心を取り違えそう。なんだか気になるのは、好きになったのではなく、興味をそそられているからかも。そのあたり、取り違えないように気を付けて。出会いは、豊作。同時進行で見極めを。デートは夕方スタートで。
ラッキーポイント……ハニーレモン、細シルエットのパンツ、プチギフト、回廊
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。(文:章月 綾乃)
