【2025年12月の運勢】さそり座（蠍座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のさそり座（蠍座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、さそり座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
完成度高く！
・全体運
集中力が高まって、効率よく物事をこなせそう。年末の追い上げ、追い込みも、見込み以上のスピードで終わらせることができるでしょう。どんどんピッチを上げて、片づけていきましょう。帰省を早めたり、年末年始の行事をちゃんとやってみたりするのも、よい思い出に。おせち料理の自作、二年参りや初日の出の計画を立ててみたりすると、面白がって乗ってくる人が現れそう。
近場でのイベントも、お見逃しなく。買い物運も上昇しています。前々から欲しかったものが売り出しになるなど、入手のチャンスが巡ってきそう。大事なのは、リサーチ。あちこち、アンテナを立ててみて。旅行は、オーベルジュなど、食事を重視して。おしゃれは、親しみやすく。
・社交運
深く濃い交流が実現しそう。おなじみのメンバーで、マメに集まるなど、身内感覚で付き合えるでしょう。待ち合わせのややこしさを省略するために、近所に引っ越す、同居を考えるなど、急展開が起こるケースも。仲良くできる人とのご縁を大事にしていきましょう。オフィスでは、親切モットーで。お手伝いや代打を買って出るのもよさそう。お金のやりとりは、明朗会計で。きっちりと精算すると、今後も割り勘のよい関係が続きます。
・恋愛運
恋は、熟成中。すぐに答えが出ないけれど、気持ちは通じ合っています。時期を絞らずに、「ここに行ってみたい」とリクエストすると、あなたの予想以上の早さで実現するでしょう。出会いは、ご近所に潜んでいそう。
ラッキーポイント……ブラウン、カーディガン、腕時計、遊歩道
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）追い上げムード
完成度高く！
・全体運
集中力が高まって、効率よく物事をこなせそう。年末の追い上げ、追い込みも、見込み以上のスピードで終わらせることができるでしょう。どんどんピッチを上げて、片づけていきましょう。帰省を早めたり、年末年始の行事をちゃんとやってみたりするのも、よい思い出に。おせち料理の自作、二年参りや初日の出の計画を立ててみたりすると、面白がって乗ってくる人が現れそう。
・社交運
深く濃い交流が実現しそう。おなじみのメンバーで、マメに集まるなど、身内感覚で付き合えるでしょう。待ち合わせのややこしさを省略するために、近所に引っ越す、同居を考えるなど、急展開が起こるケースも。仲良くできる人とのご縁を大事にしていきましょう。オフィスでは、親切モットーで。お手伝いや代打を買って出るのもよさそう。お金のやりとりは、明朗会計で。きっちりと精算すると、今後も割り勘のよい関係が続きます。
・恋愛運
恋は、熟成中。すぐに答えが出ないけれど、気持ちは通じ合っています。時期を絞らずに、「ここに行ってみたい」とリクエストすると、あなたの予想以上の早さで実現するでしょう。出会いは、ご近所に潜んでいそう。
ラッキーポイント……ブラウン、カーディガン、腕時計、遊歩道
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)