【2025年12月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年12月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
スピード勝負で
・全体運
どんどん先へ進めていきましょう。今のあなたから見れば、世間の動きは生ぬるく、まるで止まっているように見えるはず。それだけ、力強い運勢に乗っているということ。やれることはどんどん先にこなして、道を切り開いていくとよさそう。その際、周りへの配慮と優しさがプラス出来れば、100点満点です。
自分の事をするのと一緒に同僚のあれこれも一緒にこなしておく、誰かが関わっている案件に関係がありそうなことがあったら、チェックしてシェアするなど心掛けて。「ついでだったから」「たまたま見たから」の気楽さが喜ばれるし、今月のやりとりをきっかけに助け合える関係に進化するはず。オフは、普段できないことを実行するチャンスです。
・社交運
オープンマインドで、屈託なくいきましょう。いろいろあっても、水に流してご機嫌で過ごすことで、あなたの器の大きさが再評価されます。無理難題を言われたり、セクハラ的な発言をされたりしたら、笑いのオブラートに包んで、上手にかわしてみて。自分の社交スキルにホレボレするかも。ホリデーの贈り物は、買いやすさ優先でよさそう。行列に並ぶ、抽選に参加する的な希少性はいま1つ分かってもらえないみたい。普通が一番！
・恋愛運
恋は、押しが肝心。「行こうよ」「付き合おうよ」「結婚しちゃう？」とグイグイ行くと、あっさり通りそう。好意も、さらっと伝えていきましょう。そういうムードになるし、言える勇気も湧くし、ちゃんと出会いもあります。
ラッキーポイント……サンタクロースレッド、大きめのアクセサリー、ブーツ、広場
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
