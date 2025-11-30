好き&行ってみたい「沖縄県の商店街・市場」ランキング！ 2位「ユーグレナモール」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「沖縄県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「特産品や雑貨があり、にぎやかだから」（40代女性／愛媛県）、「一度いったことがありますが、思ったより活気があり元気をいただけたのでまた行ってみたいです」（50代男性／埼玉県）、「日本最南端のアーケード商店街に興味があります。地元の食材を使ったご当地の食事を食べてみたいです。石垣島の特産品を購入してみたいです」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「沖縄らしい食材が並ぶ市場の雰囲気が魅力で、地元の空気を感じながらゆっくり見て回れそうだから」（30代女性／石川県）、「鮮魚、精肉（アグー豚など）、青果、沖縄食材の専門店が並び、カラフルな熱帯魚や豚の顔など、沖縄独特の食文化に触れられるから」（40代女性／福井県）、「カラフルすぎる南国魚が並ぶ光景は圧巻 1階で買って2階で調理してくれる“持ち上げサービス”が名物」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：ユーグレナモール（石垣市）／40票沖縄県の石垣島にある「ユーグレナモール」は、石垣島の中心市街地に位置するアーケード商店街です。石垣港離島ターミナルから近く、離島観光の拠点としても利用されています。土産物屋、飲食店、地元特産品店などが軒を連ね、南国らしい雰囲気の中でショッピングが楽しめます。特に、八重山諸島の工芸品や海産物などが豊富に揃っており、石垣島観光で欠かせないスポットとして人気です。
1位：第一牧志公設市場（那覇市）／70票堂々の1位に輝いたのは、那覇市にある「第一牧志公設市場」です。現在は建て替えを経て新しい施設で営業していますが、「那覇の台所」として長年親しまれてきた活気あふれる市場です。色鮮やかな熱帯魚や豚肉、島野菜、沖縄特有の食材が並び、その場で食材を選んで2階の食堂で調理してもらう「持ち上げ」システムも人気。沖縄の食文化とディープな魅力を体験できることから、観光客から圧倒的な支持を得ています。
