東出昌大、テレビで近影を披露…場所はブータン ひろゆきと再会、くるまと初対面
俳優・東出昌大が、きょう11月30日放送のABEMA『世界の果てに、くるま置いてきた』#10（後9：00）に登場する。
【写真】幸せな様子が伝わってくる…東出夫妻そろって初のメディア出演で満面の笑み
著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫るドキュメンタリーバラエティー。
これまで放送した2シリーズでは、実業家の西村博之（ひろゆき）と東出がアフリカ横断、南米横断に挑戦した。シリーズ第3弾となる『世界の果てに、くるま置いてきた』では、ほぼ“人生初海外”となるお笑いコンビ・令和ロマンのくるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指している。
「#10」は、ヒマラヤ山脈の麓にあるインドの町・ダージリンで合流を果たしたくるまとひろゆきは、3日間滞在したインドを離れ、ついに旅の目的地でもあるブータンを目指して出発する。
バスでブータンとの国境地点に到着すると、早々に謎の男たちに出迎えられた2人。そして彼らの用意した車に乗車するや、ブータンならではの予期せぬ事態が生じる。くるまとひろゆき、番組スタッフは旅を中断して緊急会議を開催し、対応策について語り合うも、くるまと番組ディレクターの意見がここでも対立。さらにひろゆきもくるま側につき、番組ディレクターは返す言葉もなく困惑の表情を浮かべる事態。その後、夕食の際に食事を待つ間も「これはもう、完全に我々の過失なんで…」と神妙な面持ちになるくるま。旅で起こったまさかの事態とは。
その後、旅の先輩・東出が、ついにくるま＆ひろゆきの旅に合流。東出は、これまでも旅を共にしてきたひろゆきと久々の再会、そしてくるまとは初対面を果たす。
