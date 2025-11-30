7年ぶり全面刷新！ 新型「全長4.7mちょうどいいSUV」日本初登場！ タフな精悍デザイン＆“リビング風”の車内採用！ 長距離ヨユーのパワトレや“日本専用装備”も魅力！ 2026年発売のヒョンデ新型「ネッソ」って？

新型には日本向けの専用装備も！

2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで、東京ビッグサイト（江東区有明）で開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、ヒョンデ・モビリティ・ジャパンは燃料電池車「NEXO（ネッソ）」の新型モデルを日本で初めて公開しました。

7年ぶりのフルモデルチェンジで2代目となりましたが、どのように進化したのでしょうか。

斬新な三角ウインドウデザインも特徴の1つ

【画像】超いいじゃん！ これが新型「全長4.7mちょうどいいSUV」です！（30枚以上）

新型ネッソは、2025年4月のソウルモーターショーで世界初公開されました。今回、日本でも公開されたことから、日本市場での販売も予定されており、2026年上半期の発売開始が見込まれています。

進化の最大のポイントは、水素燃料電池スタックとパワートレインです。まず、水素燃料電池スタックの最高出力は従来モデル比で16％向上し、110kWとなりました。

また、水素タンク容量も6.33kgから6.69kgに増加しています。さらに、新型モーターと高効率インバーターを採用することで、WLTP基準で最大826kmの航続距離を実現しています。

新型パワートレインは動力性能の向上にも寄与しており、システム出力は135kWから190kWに高められました。その結果、0-100km／h加速タイムは9.2秒から7.8秒へと短縮されています。

燃料電池車としての性能向上が図られている新型ネッソですが、クルマとしての進化や変化も見逃せません。

ボディサイズは全長4750mm×全幅1865mm×全高1640mmとなり、従来モデルより全長で80mm、全幅で5mm大きくなっています。

これにより、より広い室内空間が確保されており、「このサイズ感で広い室内空間を実現することで、より多くのユーザーをターゲットにできる」という戦略もあるとのことです。

エクステリアデザインは、ヒョンデの新しいデザイン言語「アート・オブ・スティール」を体現しており、素材本来の強さと自然な造形性を反映しています。

スチールの耐久性と汎用性に基づく緊張感と力強さが意識されており、先代モデルに比べてSUVらしい力強さが際立った印象です。多くの人に受け入れられやすいデザインになっています。

インテリアデザインも刷新されており、インパネはリビングのような空間演出を意識して設計されました。

居心地の良さを重視したインテリアに加え、レザーの使用拡大や14個のスピーカーを備えるBang ＆ Olufsenサウンドシステムの搭載など、先代モデルより豪華な装備が充実しています。

乗り味についても、コンフォート性能の向上に重点が置かれています。ボディサイズの拡大に伴い車格が上がり、高級車らしいモデルへと進化したと言えるでしょう。なお、販売はワングレードでの展開が予定されています。

さらに、日本市場向けにV2L（Vehicle to Load）やV2H（Vehicle to Home）機能を装備している点も注目に値します。

世界的に参入メーカーが少ない燃料電池車の分野において、新型ネッソの進化を見ると、ヒョンデが「燃料電池車にも本気」で取り組んでいることが伝わってきます。