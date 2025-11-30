鈴木福「いいふくの日」に子役時代の懐かしショット披露「マルモのときからほぼ変わってない」「可愛すぎる」と話題
【モデルプレス＝2025/11/30】俳優の鈴木福が11月29日、自身のInstagramを更新。「いいふくの日」として、自身の子役時代の写真を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】鈴木福「ほぼ変わってない」懐かしの子役時代ショット
鈴木は「今日は11月29日！ いいふくの日ですね〜！」とつづり、「2枚の写真を投稿。「1枚目は杏さんが撮ってくれたメイク室に走り込んでくる鈴木福」と、女優の杏と共演した日本テレビ系ドラマ「妖怪人間ベム」（2011）でのガラス越しのショット、そして2枚目は「マルモのときの、なんだかよくわからない鈴木福」と顔に面白いメイクをほどこした、フジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」（2011）時の写真を公開している。
この投稿には「マルモのときからほぼ変わってない」「めちゃくちゃ懐かしい」「ずっと可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
