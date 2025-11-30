“AI疑惑”で話題・藤咲凪、マレーシアで胸元ざっくりコーデ披露「セクシーすぎる」「大胆でかっこいい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女の元メンバーでタレントの藤咲凪が11月29日、自身のInstagramを更新。胸元がざっくり開いた大胆なコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】“AI画像疑惑”26歳シンママ「セクシーすぎる」大胆胸元披露コーデ
藤咲はマレーシア国旗の絵文字を添え、現地のレストランと思われる場所での動画を投稿。手にはビール瓶を持ち、胸元が大きく開いた白のノースリーブドレス姿を披露している。
この投稿に「大胆でかっこいい」「セクシーすぎる」「大人っぽいのに可愛い」「旅先の雰囲気が最高」「美しすぎる」「透明感がすごい」といったコメントが寄せられている。
藤咲は、2017年“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んでいる。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで大きな話題を呼び、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」（日曜あさ9時54分〜生放送）にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表。2025年7月に最終未来少女を卒業した。（modelpress編集部）
◆藤咲凪、マレーシアで大胆コーデ披露
◆藤咲凪の投稿に反響
◆藤咲凪、“AI画像疑惑”＆2児のシングルマザー公表で話題
