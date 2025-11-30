◆ジャパンウィンターリーグ Ｌｅｑｕｉｏｓ６―２Ｅｉｓａ※７回制（３０日・コザしんきんスタジアム）

沖縄で開催されている「ジャパンウィンターリーグ」に参加している巨人の赤星優志投手が２度目の登板。Ｅｉｓａ（エイサー）の先発としてＬｅｑｕｉｏｓ（レキオス）戦のマウンドに上がった。３回を投げて６安打３失点だったが、右肩痛によるリハビリでシーズンを終えた右腕にとって、貴重な実戦登板となった。

赤星は今季、先発ローテ入りをし２２登板、６勝９敗、防御率２・６８。９月途中に右肩痛で離脱し、そのままシーズンを終えた。「けがで終わっているので、イメージとしてもやっぱり元気な姿を見せて１年終わるっていうのと、来年に向けてここまではできるっていうところを見せておきたい」と内容よりもマウンドに立つことを目的としてジャパンＷＬに参加した。

「しっかりシーズン同様の調整ができたというところで、前回の登板のダメージも残さずにできたというのは良かったと思います。投げてみて、まだまだというところはあるんですけど、ゲームに復帰して終われたのが良かったと思います」と振り返った。

来季へ向けては「勝ちにこだわるってすごい大切なことだと思うんですけど、勝ちにこだわりすぎて自分の投球が崩れることはあると思う。数字は意識しすぎずに、１年間ローテーション守って１軍に居続けるってところを来年は頑張りたいと思います」と意気込んだ。