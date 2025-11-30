最近の「ＳＴＡＲＴＯ−」社からの主な退所者　亀梨和也以来今年３件目

ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３０日、公式サイトで６月に解散したＴＯＫＩＯメンバーによる「株式会社ＴＯＫＩＯ」とのエージェント契約を年内をもって終了することを発表した。旧ジャニーズ事務所時代から数えて３０年以上、契約を続けた同社から離れることになる。ＴＯＫＩＯ社は城島茂と松岡昌宏、国分太一で設立されたが、６月２５日にグループ「ＴＯＫＩＯ」の解散を発表していた。同事務所からの退所はＫＡＴ−ＴＵＮの亀梨和也以来、今年３件目。

【最近退所した主なタレント】（グループ名は当時または元の所属）

▼２０１７年９月 稲垣吾郎、草ナギ剛、香取慎吾（ＳＭＡＰ）

▼１８年９月 今井翼（タッキー＆翼）

▼同年１２月 渋谷すばる（関ジャニ∞）

▼１９年９月 錦戸亮（関ジャニ∞）

▼２０年３月 中居正広（元ＳＭＡＰ）

▼同年６月 手越祐也（ＮＥＷＳ）

▼同年１０月 山下智久（元ＮＥＷＳ、ソロ）

▼同年１２月 錦織一清、植草克秀（少年隊）

▼２１年３月 長瀬智也（ＴＯＫＩＯ）

▼同年３月 岩橋玄樹（Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ）

▼同年４月 近藤真彦（ソロ）

▼同年１１月 森田剛（Ｖ６）

▼同年１２月 マリウス葉（Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ）

▼２３年５月 三宅健（Ｖ６）

▼同年５月 平野紫耀、神宮寺勇太（Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ）

▼同年８月 北山宏光（Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２）

▼同年９月 岸優太（Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ）

▼同年１０月 二宮和也（嵐）

▼同年１１月 生田斗真（俳優）、岡田准一（Ｖ６）

▼同年１２月 浜中文一（俳優）

▼同年１２月 風間俊介（俳優）

▼２４年１月 屋良朝幸（ソロ）

▼同年３月 堂本剛（ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ）

▼同年５月 松本潤（嵐）

▼２５年１月 中山優馬（ソロ）

▼同年３月 亀梨和也（ＫＡＴ−ＴＵＮ）