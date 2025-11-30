巨人のリチャード内野手（26）が30日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す先輩の岡本和真内野手（29）について語った。

この日は巨人ファンで番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（46）の要望が実現し、川島と丸佳浩外野手（36）が都内のレストランでバーベキューをすることに。そのなかで丸が岡本のメジャー移籍について語った。

すると、このVTRをスタジオで見ていたリチャードは岡本との会話について聞かれ、「僕がヤンキースファンなんで。岡本さん、ヤンキース行ってくださいとは言っておきました」と秘話？をオープンに。

さらに岡本が公私ともにリチャードを可愛がっているという話から仲良くなったきっかけを聞かれると「普段から（オンラインで）ゲームをしてて。岡本さんが最近ちょっとうまくなって。手が及ばなくなってきた」と岡本がゲームの腕を上げたことをまずは報告。

川島から岡本について「唯一弱点があるとしたら？」と聞かれると「おならがくさい」と小学生のような返しをしてスタジオを爆笑に包んでいた。