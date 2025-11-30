ウイング×ディズニー「ナチュラルアップブラ」ミッキーで日常に魔法

ワコールのインナーウェアブランド「ウイング」から、ディズニーキャラクター「ミッキー」をモチーフにした新作ブラ「ナチュラルアップブラ」が登場！大人向けにデザインされたこのブラは、ミニマルで洗練された「ミッキー」をさりげなくあしらい、日常に魔法をかけるようなアイテムです。バストをナチュラルに美しくアップする「ナチュラルアップブラ」のディズニーデザインは、快適さとかわいさを兼ね備えた理想的な一品です。

ミッキーをさりげなく取り入れたデザイン

「ウイング」の「ナチュラルアップブラ」に新たに登場したディズニーデザインは、洗練された大人向けのミッキーデザインが特徴です。

ラインタッチやシルエットで描かれた「ミッキー」は、シンプルでありながらも遊び心が感じられるデザイン。

オフィスやカジュアルな日常でもさりげなく使えるため、大人の女性にぴったりです。落ち着いた色合いの中に、愛らしい「ミッキー」のデザインがちょっぴり魔法をかけてくれます♡

福袋で新年を彩る♪フェイラー2026年限定ラブラリーコレクション

自然なバストアップと快適な着心地

［ナチュラルアップブラ］ディズニーデザイン

ベージュ

グレー

アイボリー

ピンク

「ナチュラルアップブラ」の最大の魅力は、盛りすぎない自然なバストアップを実現すること。ふんわりとしたフィット感で、まるでバストが自然にアップしたかのようなシルエットを作り出します。

取り外し可能なパッドでボリューム調整も可能で、自分の理想に合わせた形に仕上げられます。柔らかな素材で肌触りもよく、長時間着用しても快適さが持続。

毎日使いたくなるインナーウェアです♪

50周年記念の特別なデザイン

［ショーツ］ディズニーデザイン

ベージュ

グレー

アイボリー

ピンク

「ウイング」のブランド誕生50周年を記念して、ディズニーデザインの「ナチュラルアップブラ」が発売されました。

ミッキーをデザインしたこのブラは、特別な日のためのアイテムというだけでなく、日常的に使えるかわいさと機能性を兼ね備えています。

シリーズ累計出荷枚数180万枚を突破している人気商品に、ディズニーとウイングのコラボレーションが加わり、さらに魅力的なアイテムとなりました。

ぜひあなたの日常に取り入れて、心地よい快適さを感じてみてください。

夢のある日常に魔法をかけるアイテム



「ウイング」の「ナチュラルアップブラ」は、ディズニーデザインを取り入れた新作として登場し、普段使いにぴったりのデザインが魅力です。

ミッキーのさりげないデザインが、大人の女性にふさわしい上品な可愛さを引き立てます。

さらに、快適な着心地と自然なバストアップを実現する機能性も魅力。毎日の生活を楽しく、心地よくしてくれる「ナチュラルアップブラ」で、毎日がちょっと特別なものに変わります♡