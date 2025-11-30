【49歳、夫も子も捨てました】「俺マジ傷ついた！」息子と義母から罵倒の嵐＜第8話＞#4コマ母道場
人生は何度でもやり直しができます。どんなに辛いことがあっても、生きていれば希望は見つかりますし、新しい人生を歩むこともできるのです。今回は必死で家庭を支え子どもを育ててきたママが、人生において大きな決断をする、そんなお話です。
第8話 死ぬときに後悔しないために
【編集部コメント】
傷ついたのはマイさんですよーー！ セイヤくん！ 自分から母親を捨てておいて、拾ってもらえなかったら「傷ついた」なんて……。むしろ、もう少し世間の厳しさを学んだ方がよいのかもしれません。はたして元お義母さんの言うとおり、今ここでセイヤくんを拒否したらマイさんは後悔しながら生きていくのでしょうか。今までずっと「仕方ない」で飲み込んで、義実家の言いなりになってきたマイさん。その負の連鎖をまだ引きずって生きていきますか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
