＜10代で借金！？＞息子から80万円弱のバイクのローンを組んでほしいと頼まれた。諦めさせたい…
子どもが社会人になるママから少々悩ましい相談が寄せられました。それは子どもの代わりに親がバイクのローンを組むという話です。
『自衛隊への入隊が決まった息子から、ずっと探していたバイクが見つかったからローンを組んでほしいと頼まれた。金額は80万円弱。自分の貯金はバイクの免許取得に使い果たしたらしい。正直イヤなんだけど……。意見を聞かせてください』
現在17歳の息子さんは、次の春に自衛隊員として入隊されるのだそう。しかし入隊後半年近くは、私有車の運転すら基本的にダメらしく、バイクも乗れないのです。だから入隊までの間だけでも乗りたいからローンを組んでほしいと投稿者さんに持ちかけたのです。さて、この問題……どうすればいいのでしょう。
投稿者さん自身は、息子さんの願いを聞き入れたくないという気持ちが強いようですね。ローンを組んだあとお金を支払うのは息子さんだそうですが、何かあったとき矢面に立つのは親です。これは簡単に承諾しかねますよね。問題解決を考えるために、まずは投稿者さんが行ったアンケート結果から見てみましょう。
・組んであげる：16%
・諦めさせる：84%
8割を超えるママが「諦めさせる」という選択をしています。つまり、親が代わりにローンを組むことは反対だということですね。ではなぜこのような結果に至ったのか、ママたちの声をもう少し掘り下げてみましょう。
バイクのローンを組むべきではない理由は？
『親にローンを頼むなんてよくないと思う。頑張って貯金して自分のお金で買うべき』
『自衛隊への入隊が決まっているのなら、自分で貯金させて買えばいい。あまり簡単にローン組むことを教えないほうがいいですよ。言い方がやわらかいだけで、ただの借金だから』
多くのママが口を揃えて話していたのは、自分のほしいものは自分で努力して買うべきだというものでした。しかもバイクは通勤手段ではなく、完全に趣味のもの。趣味なのだからますます自分で働いて得たお金を貯めて、自分の力だけで手に入れたほうが愛着もわくし、大切にもできるというものですよね。しかし、今回息子さんがほしいと言い出したバイクはずっと探していてようやく見つかったバイクらしく、今買わないと次のチャンスはない可能性があるのだそう。息子さんが「今どうしてもほしい」と思う気持ちもわかりますが、すんなり“Yes”とは言い難いですね。
事故の危険性・リスクを考える
『こんな大事な時期にバイクなんてなしだよ！ 事故ったらすべてがパーになるよ』
「ほしいものは自分の力で！」と話す声と同じぐらい多かった声が、バイクの危険性を説くものでした。もちろん、バイクに乗ったら必ず事故にあうわけではありませんし、すべての人が再起不能のような状態になるわけではないでしょう。しかしママの声にあるように、数か月後には自衛隊への入隊を控えている大事な時期に、ケガのリスクが高い乗り物を選択することはオススメできませんよね。たとえ親が代わりにローンを組むことになったとしても、“今ではない”。これがママたちの出した結論なのでしょう。
他の理由は……
『入隊前までのために80万円出すの？』
ママたちがひっかかったのは、「入隊まで」という期間でした。息子さんは自衛隊に入隊してしまうとしばらくバイクに乗れなくなる。それまでに少しでも乗りたいうえに、ほしいバイクが見つかったので親にローンを組んでもらってまで手に入れたいと騒いでいるわけです。しかし、その後のバイクはどうなるのでしょう。乗らなくても維持費は発生しますよね。乗らないバイクを放置しておくとバッテリーが上がるなどして、いざ乗ろうと思ったときに動かない可能性だってあります。盗難にあわないように管理するのは誰でしょう。すべて“親”ですよね。お金を本人が払うからいいという話ではありませんから、ママたちは苦言を呈しているのです。
バイクのローンを“組んであげる”理由
そのようななか、息子さんが自力でバイクの免許取得の費用を捻出したのであれば、バイク代ぐらいローンを組んであげてもいいのではという声もあります。これもひとつの考え方ではありますね。
『個人的に免許の取得くらいは親が払うものかなと思っている。高校生が一生懸命貯めたお金で免許取得させることは、あまりに酷で可哀想だなと思った。その貯金があればバイクがどうにかなったなら、組んであげてもいいのかなと思う気持ちもある』
『教習所代は息子さんが自分で払ったんでしょ？ バイクを買うための先立つものもないだろうし、大学へ行くための学費も教習所代も浮いたなら、バイク代ぐらい親がローン組んであげなよ』
答えにたどり着くためには、ご家族が息子さんがバイクを乗ることに賛成かどうかが判断基準になりそうです。
ママたちの答えはNO！だけど……？
反対意見が8割を超える結果となった今回のテーマ。しかし頭ごなしに“NO”を突きつけることは少し違うのかもしれません。まずは親である投稿者さんの気持ちを明確に息子さんに伝え、そのうえでもう一度話し合ってみてはいかがでしょう。なぜダメなのか、やるとしても今ではないこと、今でなければ検討の余地があるかもしれない話など……。山積みになる問題をすべて解決できるのかどうかを突きつけることも、親の役目かもしれません。もちろん、ほしいものを自分の力で手に入れる喜びだって教えてあげたいですよね。いっときの欲求に負けない強い心を持って社会に出ていけるよう、人生の先輩としてのアドバイスをしてはいかがでしょうか。