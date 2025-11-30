【日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO】日本 1−7 韓国（11月30日／エスコンフィールドHOKKAIDO ）

【映像】「可愛すぎる」日韓チア＆人気アイドルが“きつねダンス”で共演

日韓のプロ野球レジェンドが一堂に会する日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISOが行われた。最終7回の直前にはフィールドを彩る日韓のチアと韓国アイドルたちによる"きつねダンス"のコラボが行われファンたちが歓喜した。

今年も北の大地で行われた日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO。試合は序盤から韓国打線が日本の投手陣を飲み込み、元中日ドラゴンズのイ・ビョンギュの先制打から、元福岡ソフトバンクホークスのイ・デホのホームランなどで7ー1と快勝。昨年のリベンジを果たした。

最終7回の前には日韓のチアグループと、K-popアイドルである『MADEIN S』と『H1-KEY』がフィールドに登場。エスコンフィールドでお馴染みの"きつねダンス"のコラボが行われた。

全員がきつねの耳や尻尾をつけて可愛らくし踊る姿に、ABEMAのコメント欄では「脚ながっ」「スタイル良すぎやろ」「日本の可愛らしさと韓国の美しさ」「これが見たかったんや！」「みんな綺麗やなー」「美しすぎる。。。」「色っぽいな〜」と大興奮となっている。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）