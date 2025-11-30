工藤静香、全粒粉手作りスコーン＆レシピ公開「焼き色がプロ」「健康考えてて尊敬」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】歌手の工藤静香が11月29日、自身のInstagramを更新。手作りのスコーンとレシピを公開し、反響が寄せられている。
【写真】キムタクの55歳妻「焼き色がプロ」簡単ヘルシーおやつ公開
工藤は、新しい調理器具を使って作ったというスコーンを公開。「ガラスの器だから、このまま食卓にも出せるのがいいですね」と、スコーンが焼き上がった瞬間の動画と、ジャムやクリームとともにお皿に盛り付けた写真などを披露している。また「ホットケーキミックスでやればとても簡単」とつづりつつ、今回自身が作った、全粒粉やアルミニウムフリーのベーキングパウダー、ギリシャヨーグルトなどを使った詳しいレシピも記している。
この投稿には「新しい調理器具気になる」「焼き色がプロ」「食べたい」「健康考えてて尊敬」「カフェみたい」「今度作ってみようかな」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの55歳妻「焼き色がプロ」簡単ヘルシーおやつ公開
◆工藤静香、手作りスコーンとレシピ披露
工藤は、新しい調理器具を使って作ったというスコーンを公開。「ガラスの器だから、このまま食卓にも出せるのがいいですね」と、スコーンが焼き上がった瞬間の動画と、ジャムやクリームとともにお皿に盛り付けた写真などを披露している。また「ホットケーキミックスでやればとても簡単」とつづりつつ、今回自身が作った、全粒粉やアルミニウムフリーのベーキングパウダー、ギリシャヨーグルトなどを使った詳しいレシピも記している。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「新しい調理器具気になる」「焼き色がプロ」「食べたい」「健康考えてて尊敬」「カフェみたい」「今度作ってみようかな」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】