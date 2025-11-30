小倉優子、13歳長男が絶賛のカルボナーラレシピ公開「簡単で嬉しい」「待ってました」の声
【モデルプレス＝2025/11/30】タレントの小倉優子が11月29日、自身のInstagramを更新。13歳長男が絶賛したカルボナーラの作り方を動画で公開し、話題となっている。
【写真】3児のママタレ、13歳長男が絶賛した本格的手料理
小倉は、「お店の味？失敗しないカルボナーラ」と題し、家庭でも簡単に作れるレシピを紹介。卵液を用意し、フライパンでベーコンを炒めた後、茹でたパスタを加えて卵液と絡めるという手順で、余熱で火を通すだけのシンプルな調理法を披露した。動画では、手際よく料理する様子を公開している。
この投稿には「簡単で嬉しい」「すぐに作ります」「レシピ待ってました」「動画がありがたい」「手際が良すぎる」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
