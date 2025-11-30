報道リアリティーショー「ABEMA Prime」に出演している気象予報士でタレントの穂川果音さん（39）が2025年11月24日、自身のインスタグラムを更新。オフショルニットワンピース姿を披露した。

「今まで行ったことないイルミネーションも見たいなぁ」

穂川さんは、「今年もイルミネーションハンター活動はじめました」と報告し、イルミネーションをバックに、肩出しニットワンピ姿を投稿。「今回は毎年恒例の丸の内です！」とつづり、「ディズニーコラボで至る所にディズニーキャラがいて可愛かったよー」と語っていた。

また、「今年は今まで行ったことないイルミネーションも見たいなぁ」と意気込んでいた。

インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのオフショルニットワンピを着用。ロングヘアをおろしたスタイルで、丸の内のイルミネーションをバックに、振り返っていた。4枚目では、肩に手を添えた笑顔ショットを披露していた。

この投稿には、「肩ピカピカめっちゃ綺麗」「凄く似合ってます！」「国宝級」「可愛すぎる」「めっちゃ素敵です」といったコメントが寄せられていた。