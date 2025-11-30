11月30日、テレビ東京が発表したのは、来年1月期ドラマ『元科捜研の主婦』。主演を松本まりかが、そしてその夫役に、アイドルグループ「SUPER EIGHT」の横山裕が務めるという。

「今作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦が家事や育児をこなしながら、捜査一家に異動した新米刑事の夫とともに、事件に向き合っていく様子が描かれるオリジナルドラマだそう。横山さんは、鋭い勘が持ち味の刑事を演じるということです。

刑事役はこれまでも務めてきた横山さんですが、初の父親役ということで、今回は子役との絡みも多い様子。今回の発表に際し、横山さんは『弟がいるので、距離の取り方は自然にできるんちゃうかなと思っています』と、父親役初挑戦への思いを語っていました」（芸能記者）

横山の新境地に期待を膨らませるファンも多い中、Xでは、《横山さん、多忙すぎる》《横山さん多忙アイドルすぎてびびる》《お仕事詰め詰めすぎじゃん………体力バケモンすぎてすごいよ………》と、心配の声も聞こえてくるのだ。

「今年の横山さんは、かなり仕事が詰まっていましたからね……。

なんといっても、8月の『24時間テレビ』（日本テレビ系）では、チャリティーランナーをこなし、心身をボロボロにしながらも完走した姿で視聴者を感動させました。6月に配信開始されたAmazonオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』や、11月19日にスタートしたドラマ『スキャンダルイブ』（ABEMA）にも出演中です。

一方、俳優業ではなくアイドルとしても今年は怒涛の1年でした。11月には3日程の武道館公演をグループとしておこなっていますが、ソロプロジェクト『ROCK TO YOU』が5月スタートしており、同名のソロファンクラブもオープン。6月には初のソロアルバムをリリースしています。1年間の期間限定プロジェクトだといいますから、来年も様々な企画が用意されているのでしょう。

体力的にもかなりギリギリなのではないかとファンも危惧するほど、仕事が詰まっていた横山さん。来年早々のドラマには早くも心配の声が集まっているんです」（同前）

体調を崩さず、新ドラマも完走してもらいたい！