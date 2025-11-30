ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３０日、公式サイトを更新し、６月に解散したＴＯＫＩＯメンバーによる「株式会社ＴＯＫＩＯ」とのエージェント契約を年内をもって終了することを発表した。

ＳＴＡＲＴＯ社は、城島茂、国分太一、松岡昌宏による「株式会社ＴＯＫＩＯ」との契約について「エージェント契約を２０２５年１２月３１日をもって終了することとなりました」と報告。３人は旧ジャニーズ事務所時代から数えて３０年以上、契約を続けており「３０年以上にわたりファンの皆さまをはじめ、多くの関係者の方々に支えていただきながら、活動を続けてまいりました。これまで共に歩んでいただいたファンの皆さまに心より感謝申し上げます」とした。

２０２１年に設立された「株式会社ＴＯＫＩＯ」は、２４年４月１２日にＳＴＡＲＴＯ社とエージェント契約を締結。「両社の間に資本関係はない」としながらも、日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」などでＳＴＡＲＴＯ社所属タレントと共演するなど年長グループとして後輩育成や、社会貢献などに尽力していた。

今年６月２０日に国分がコンプラ違反行為により同番組の降板と無期限での活動休止を発表。これに伴い、ＴＯＫＩＯは解散し、「株式会社ＴＯＫＩＯ」は関係者への説明などを終え次第、廃業すると報告していた。国分は一連の問題を巡って日弁連に人権救済を申し立て、１１月２６日に会見を行い、涙ながらに謝罪した。

今後は、「株式会社ＴＯＫＩＯ」の残務処理に専念しつつ、それぞれに会社を立ち上げるなどして、芸能活動を続けていくと見られる。