ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３０日、公式サイトで６月に解散したＴＯＫＩＯメンバーによる「株式会社ＴＯＫＩＯ」とのエージェント契約を年内をもって終了することを発表した。旧ジャニーズ事務所時代から数えて３０年以上、契約を続けた同社から離れることになる。

城島茂、国分太一、松岡昌宏により２０２１年に設立された「株式会社ＴＯＫＩＯ」は、２４年４月１２日にＳＴＡＲＴＯ社とエージェント契約を締結。「両社の間に資本関係はない」としながらも、日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」などでＳＴＡＲＴＯ社所属タレントと共演するなど年長グループとして後輩育成や、社会貢献などに尽力していた。

メンバーの脱退などを経験しながらも国民的アイドルグループとして歩みをともにしてきたＴＯＫＩＯだったが、今年６月、３１年間の活動に終始を打つことに。同２０日に国分がコンプラ違反行為により同番組の降板と無期限での活動休止を発表。これに伴い、ＴＯＫＩＯは解散し、「株式会社ＴＯＫＩＯ」は関係者への説明などを終え次第、廃業することを報告した。

元ＴＯＫＩＯメンバーらの歩みは以下の通り。

◆ＴＯＫＩＯの歩み

▼１９９０年 城島茂、国分太一、松岡昌宏の３人がＴＯＫＩＯを結成。その後、山口達也が合流

▼９４年９月 長瀬智也が正式加入し「ＬＯＶＥ ＹＯＵ ＯＮＬＹ」でＣＤデビュー

▼同１１月 デビュー後初のコンサートとなる日本武道館公演

▼同１２月 ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場

▼９５年 日テレ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」がスタート

▼９８年８月 「２４時間テレビ」で初のメインパーソナリティー。０３、１０年と計３度務める

▼０３年１１月 ＪＲ東海とのタイアップ曲「ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ ＪＡＰＡＮ！」が東海道新幹線の車内チャイムに採用。２３年まで使用される

▼１２年 福島産の農林水産物をＰＲするキャンペーン「ふくしまプライド。」のイメージキャラクターに就任

▼１４年８月 城島が「２４時間テレビ」チャリティーランナーで１０１キロ走破

▼１５年９月 国分が元ＴＢＳ社員の女性と結婚

▼１８年 山口がグループを脱退しジャニーズ事務所を退所。デビュー以来前年まで続いていた紅白歌合戦の連続出場が途切れる

▼１９年９月 城島が２４歳年下のタレント・菊池梨沙と結婚

▼２１年３月 長瀬がグループを脱退しジャニーズ事務所を退所

▼同４月 城島、国分、松岡の３人が「株式会社ＴＯＫＩＯ」設立。ジャニーズ初の事務所内独立となる

▼２２年５月 国分が株式会社ＴＯＫＩＯの関連会社として設立した「ＴＯＫＩＯ―ＢＡ」の社長に就任

▼２３年１０月 城島が株式会社ＴＯＫＩＯの代表権を得て代表取締役社長に就任

▼２４年４月 ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴとのエージェント契約を締結

▼２５年６月２０日 国分がコンプライアンス違反により無期限活動休止を発表

◆グループ解散後の動き

▼同２５日 株式会社ＴＯＫＩＯの公式サイトで解散を発表

▼２６日 日本テレビが外部委員会の設置を公表

▼７月２日 株式会社ＴＯＫＩＯが残務処置を終え次第、廃業すると発表

▼９月２９日 日本テレビが「ガバナンス評価委員会の最終意見書」を公表

▼１０月１０日 国分側、日本テレビ側の双方代理人による面談。「日本テレビとして、謝罪をうけるつもりはない」旨を伝えられる

▼２３日 国分側が日弁連へ人権救済申し立て

▼１１月２６日 国分が都内で会見