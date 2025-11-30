巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（60）が、江川卓氏（70）のYouTube「江川卓のたかされ」に出演。2番手登板で勝利投手となった1994年の中日との「10・8」決戦を振り返った。

10月8日の最終130試合目で、中日とプロ野球史上初の同率首位決戦が行われた。

関東地区での視聴率はプロ野球中継史上最高の48.8%を記録。国民的注目を集める中で、勝った方が優勝というド緊張の一戦が行われた。

巨人は槙原―斎藤―桑田の三本柱投入を決めていた。

巨人は2回に2点を先制したが、直後に先発の槙原寛己氏が無死満塁から中日・中村武志氏に2点タイムリーを浴びた。

同点でなお無死一、二塁の大ピンチ。ここで長嶋茂雄監督はベンチから「ピッチャー・斎藤」をコールした。

ナゴヤ球場はその声がブルペンまで聞こえる構造。斎藤氏の耳にも届いたが、「あれ、俺を呼んでる？と思うんだけど、とりあえず1回聞こえないフリをしました」と明かした。

そのときの心境は「ここは無理やん…」だった。

堀内恒夫投手コーチに何度も「行けるか！？」と聞かれ、断るわけにも行かないのでマウンドへ。

迎えたのは投手の今中慎二氏で、送りバントをしてきたのを三塁封殺に仕留めた。

守備には定評があった斎藤氏だったが、緊張から「ちょっと送球を引っかけてしまった」と明かした。

それを聞いた江川氏は「マキ（槙原氏）だったら暴投（悪送球）してるよ」と笑った。

結局、斎藤氏は6回まで投げて1失点で勝利投手になる。シーズン14勝目を挙げてチームを優勝に導いた。