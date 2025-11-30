巨人の丸佳浩外野手（36）が30日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す後輩の岡本和真内野手（29）について語った。

この日は巨人ファンで番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」川島明（46）の要望が実現し、一緒に都内のレストランでバーベキューをすることに。そのなかで岡本のメジャー移籍について語ることになった。

7歳違いの2人だが、普段から仲が良く、お立ち台では丸が岡本を「岡本さん」「岡本様」などといじり倒すほほ笑ましい場面も。

そんな岡本は念願だったメジャーへの移籍を目指すことに。その時、丸はどう思ったのか。寂しくはないのか…。

すると、丸は「和真に関しては“ポスティング認めてもらいました”って時にちょっと待て、と。早い、と」と予想外の言葉をかけていたことを明かし「あともう何年かしたら俺も選手を終わるから。その時にポスティングで行って、俺をマネジャーで雇え、と。言葉もしゃべれないし、通訳もできないし、運転もできないけど、話し相手にはなれる、と」とまさかのてん末を明かして笑いを誘った。

それでも「ホームランは30発打ってもらえるんじゃないかな」とメジャーでの活躍に太鼓判。「本人もそんなようなことをチラッと言ってたんで」と岡本の“30発宣言”も明かして笑みを浮かべていた。

また、このVTRをスタジオで見ていたリチャード内野手（26）は岡本との会話について聞かれ、「僕がヤンキースファンなんで。“岡本さんヤンキース行ってください”とは言っておきました」としてこちらも笑いを誘っていた。